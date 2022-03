L'Irlanda è una meta turistica sempre più gettonata, anche grazie alle sue scogliere verdeggianti a picco sul mare e alle cattedrali gotiche abbandonate e ricche di leggende. Il paese è caratterizzato anche da vivaci e caratteristici paesini dalle facciate colorate, muretti di pietra a secco e da case di campagna col tetto di paglia e giardini ben curati. Tutte caratteristiche che contribuiscono al soprannome di "isola di Smeraldo", dato al paese, la quale è una meta turistica ideale per chi ama la natura.

Intanto proprio questo 17 marzo si festeggia San Patrizio, il patrono nazionale irlandese, che viene festeggiato in tutto il mondo.

Per l’occasione il popolo irlandese si scatena con spettacoli e festeggiamenti di ogni genere. In questo 2022 peraltro, per la prima volta dopo due anni, i festeggiamenti della festa nazionale avverranno in Irlanda senza gran parte delle restrizioni per anti-Covid, varate nel 2020.

San Patrizio e le sue origini

Secondo la leggenda Patrizio fu allevato in una buona famiglia scozzese, ma rapito e portato in Irlanda in giovane età, rimanendovi per sei anni, periodo in cui ebbe molto da riflettere, trovando dentro sé la voglia di accostarsi alla religione. Al suo ritorno a casa, dopo essere fuggito e aver ritrovato i genitori decise di prendere i voti, diventando diacono. Diversi anni dopo, una volta divenuto vescovo decise di tornare nell’amata Irlanda, dove iniziò a predicare il cattolicesimo, a sostegno di alcune comunità già presenti.

San Patrizio fu molto apprezzato dal popolo per la maniera in cui portò avanti l’evangelizzazione del popolo.

Il trifoglio - poi divenuto simbolo dell'isola - si narra che fosse uno strumento usato da san Patrizio per spiegare la Santa Trinità ai devoti dell’allora pagana Irlanda.

La gastronomia irlandese

Sul piano gastronomico una specialità locale è il manzo irlandese, con le fantomatiche T-bone e Tomahauke, tagli per l'appunto tipici anglosassoni.

Notoriamente queste carni si contraddistinguono per il colore rosso scuro e il grasso dorato, dovuti ovviamente all' alimentazione. Infatti una caratteristica di questi pascoli all' aria aperta è che dispongono di prati verdi per un periodo lunghissimo dell' anno; da qui nasce il nome "Grass Fed" a tutelarne l' origine e l' alimentazione a difenderne il nome al di fuori dei propri confini.

Nel panorama ittico, invece, gli scampi e le ostriche rappresentano un altro esempio di prodotto tipico e sono molto diffuse per merito delle correnti marine dell' Atlantico. Tutte queste vivande possono essere gustate con la tipica birra irlandese.