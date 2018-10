In queste ore l’Italia è alle prese con il maltempo: nubifragi e venti di burrasca stanno già flagellando numerose regioni del Belpaese, senza risparmiarne nessuna.

Confermando quanto riportato dai modelli matematici, sulla nostra nazione è arrivata una straordinaria perturbazione atlantica [VIDEO], preceduta da intense correnti di vento di scirocco. Le immagini fornite dal satellite sono davvero allarmanti, perché si parla di alluvioni. Nelle prossime ore le piogge arriveranno in forma anche violenta su: Campania, Calabria e Sicilia. I rovesci piuttosto abbondanti cadranno sulla Liguria, sul Piemonte, su tutte le Alpi e sul Triveneto. Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, la neve cadrà soltanto al di sopra dei 1600/2000m.

A seguito delle forti piogge sarà possibile avere delle criticità idrogeologiche in molte zone dell’Italia: dal Piemonte alla Lombardia. Dal Trentino meridionale al bellunese, il vicentino e del Friuli. La situazione non sarà migliore su Toscana e Lazio: in particolare su Roma e la sua costa.

Allerta rossa in Veneto e FVG: scuole chiuse

A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo, in molti comuni compresi tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Tale decisione è stata presa dopo la diffusione del bollettino meteorologico da parte della Protezione Civile, che indica uno stato di allerta rossa ovvero la massima. Nelle scorse ore proprio a Cortina in località Fiames,la strada 51 è stata chiusa per circa mezz’ora per permettere ai Vigili del Fuoco di riportare la situazione alla normalità.

Frana nel Crotonese: 4 morti

I disagi del maltempo non stanno risparmiando davvero nessuna regione. Nel Crotonese va segnalata una frana [VIDEO], che ha causato 4 morti. Tre operai ed un imprenditore sono stati travolti durante alcuni lavori di riparazione. La Protezione Civile ha informato che la tragedia è avvenuta per via di un incauto sbancamento del terreno.

Allerta arancione sul Lazio

Sul Lazio è stata diramata un’allerta di colore arancione. Il picco delle piogge, dovrebbero interessare il Lazio e la sua Costa proprio nella giornata di lunedì. La Regione ha provveduto a richiamare l’attenzione dei sindaci per attivare i piani di emergenza. Al momento non si parla di scuole chiuse, ma la situazione verrà monitorata nel corso delle prossime ore. Circa cento squadre di soccorso, sono già pronte per intervenire, qualora fosse necessario.