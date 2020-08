I principali media sportivi in questi giorni trattano come argomento principale il Barcellona, in particolar modo si discute del futuro professionale di Leo Messi. La situazione societaria della società catalana non è delle migliori, ci sarebbero infatti diverse crepe fra dirigenza e giocatori. L'argentino ad esempio non avrebbe un buonissimo rapporto con il Presidente del Barcellona Bartomeu e questo potrebbe favorire un suo addio.

Come riporta Calciomercato.it su indiscrezione di diariogol.com, la Juventus sarebbe una delle possibili destinazioni di Messi in caso di addio al Barcellona. Oltre alla società bianconera, sull'argentino ci sarebbero Inter, Manchester City, Paris Saint Germain e Newell's Old Boy.

In quest'ultima Leo Messi potrebbe finire la sua carriera da calciatore. Le voci di Messi alla Juventus arrivano subito dopo quelle secondo le quali l'agente sportivo di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes avrebbe offerto proprio al Barcellona la punta portoghese.

Juventus fra le possibili destinazioni di Messi in caso di addio al Barça

Leo Messi potrebbe trasferirsi alla Juventus. A rivelarlo diariogol.com, anche se tale indiscrezione però attualmente non trova conferme dai media sportivi italiani. La situazione economica della Juventus non sembrerebbe delle migliori, tanto è che ci sarebbero anche delle difficoltà sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L'argentino chiederebbe infatti 20 milioni di euro, la Juventus non sarebbe disposta ad accontentare Dybala a quelle cifre.

Per quanto riguarda Messi invece, voci di mercato confermano che l'Inter sia realmente interessata all'argentino in caso quest'ultimo decidesse di lasciare il Barcellona.

Messi interesserebbe all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter sarebbe la società italiana più interessata all'acquisizione della punta argentina.

Sarebbe proprio la proprietà Suning a voler regalare ai tifosi dell'Inter l'acquisto dell'argentino, che avrebbe un impatto importante anche dal punto di vista del marketing. Si vocifera che la società nerazzurra voglia prendere spunto dalla Juventus, quando nel 2018 riuscì a portare in Italia Cristiano Ronaldo.

Altri segnali che favorirebbero l'approdo dell'argentino a Milano è la scelta del papà di Messi di venire a vivere e lavorare a Milano. Jorge ha infatti acquistato un appartamento vicino alla sede dell'Inter, una notizia che potrebbe nascondere un vero e proprio indizio di mercato.

Molto dipenderà da come si evolverà la situazione societaria al Barcellona. Intanto però i tifosi dell'Inter sognano l'argentino così come sperano la squadra possa trionfare in Europa League. Venerdì infatti gli uomini di Conte affronteranno in finale di Europa League il Siviglia.