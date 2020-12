L'Inter è stata spesso brava a scovare talenti in giro per il mondo e uno di questi, a detta di molti addetti ai lavori, è Lucien Agoumé. Il centrocampista 2002 è arrivato a Milano lo scorso anno e, anche a causa dei diversi infortuni che hanno colpito il reparto, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, gli ha anche concesso qualche scampolo di partita. In questa stagione, però, i nerazzurri hanno deciso di cederlo in prestito secco allo Spezia per fargli fare esperienza e giocare con meno pressioni. Nonostante non stia giocando molto, comunque, non mancano gli estimatori e negli ultimi giorni avrebbe messo gli occhi sul calciatore il Bayern Monaco.

Bayern Monaco su Agoumé

Il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Lucien Agoumé in vista della prossima estate. I bavaresi, così come l'Inter, sono sempre molto attenti ai migliori talenti emergenti del calcio mondiale e il centrocampista francese sembra essere tra questi. Stando a quanto riportato dalla Bild, il Bayern lo avrebbe individuato come l'alternativa all'obiettivo principale, Camavinga.

I nerazzurri hanno dimostrato sin da subito di credere molto nel classe 2002, basta vedere l'investimento comunque importante fatto, nonostante la giovanissima età. Il club meneghino, infatti, lo ha acquistato per quasi 5 milioni di euro dal Sochaux, collezionando tre presenze in prima squadra, oltre a giocare come pilastro della Primavera nerazzurra.

Con la maglia dello Spezia, invece, non sta trovando molto spazio, avendo giocato una sola gara da titolare e un altro spezzone di partite e recentemente lo stesso Agoumé non ha nascosto il proprio malumore per questo scarso impiego.

Proprio ciò potrebbe facilitare il suo ritorno all'Inter, che dovrà respingere l'assalto dei bavaresi.

Non sarà semplice visto che le sirene dei campioni d'Europa e di Germania creano sempre grande fascino, soprattutto su un giocatore molto giovane.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter non sembra intenzionata a privarsi del talento di Lucien Agoumé. I nerazzurri hanno fatto un investimento importante e vogliono farlo fruttare nel migliore dei modi, anche se la situazione economica non è delle migliori.

La crisi, infatti, ha colpito anche il mondo del calcio e i mancati introiti con gli stadi chiusi hanno portato pesanti perdite nei bilanci. Per questo motivo il club meneghino potrebbe privarsene, ma solo dinanzi a una proposta "fuori mercato". Per offerte inferiori ai 10-15 milioni di euro difficilmente il club meneghino accetterà di sedersi al tavolo delle trattative ma non è escluso che, visto l'interesse per Tolisso, non possa provare a intavolare uno scambio con il Bayern Monaco con conguaglio economico a favore dei tedeschi.