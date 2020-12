Dopo le fatiche in Champions nella trasferta di Germania, l'Inter deve ributtarsi con la testa al campionato. Non c'è tempo per rifiatare, perché sabato sera a San Siro arriva il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri non hanno bei ricordi della squadra emiliana: le ultime due uscite volte in cui le due squadre si sono affrontate a San Siro sono infatti stati i rossoblù a ottenere i tre punti.

Nonostante la convincente vittoria contro il Borussia Mönchengladbach di martedì sera e la possibilità ancora aperta di approdare agli ottavi di finale in Champions, l'Inter non può permettersi di sbagliare in campionato: un altro passo falso e il Milan si allontanerebbe sempre di più in vetta alla classifica.

Inter-Bologna: segno 2 nelle ultime due sfide

La prima delle ultime due gare dell'Inter in casa contro il Bologna risale al 3 febbraio 2019. In quell'occasione Santander segnò il gol vittoria al 32°. Quella partita, finita 0-1, rappresentò il punto più basso della gestione di Luciano Spalletti, che vide ballare pericolosamente la sua panchina. Fu salvato solo la settimana successiva dalla vittoria contro il Parma.

Ma la sconfitta più clamorosa contro il Bologna fu la seconda, quella del 5 luglio scorso. Con Antonio Conte in panchina, i nerazzurri erano reduci da un secco successo 6-0 in casa contro il Brescia: nella gara contro gli emiliani, andarono in vantaggio con Lukaku al minuto 22. Nella ripresa venne fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri che Lautaro, peraltro in difficoltà anche per le voci di mercato, insistette nel voler batterlo, ma l'argentino sbagliò il possibile 2-0.

E come si dice sempre nel calcio: "gol sbagliato, gol subito". L'Inter, nonostante la superiorità numerica, si fece riacciuffare prima da Juwara e poi superare dalla rete di Barrow. Il finale fu 1-2 per il Bologna, con l'Inter che disse sostanzialmente addio al sogno scudetto. A fine partita, poi, arrivò il duro sfogo di Conte: ''Siamo tutti in discussione, io per primo".

Inter: quattro sconfitte casalinghe contro il Bologna dal 2012

Ma la "maledizione Bologna" per l'Inter non si ferma agli ultimi due anni. Infatti, analizzando le statistiche dal 2012 in poi, si osserva che i nerazzurri hanno subito ben quattro sconfitte casalinghe contro gli emiliani. Nessun'altra squadra nello stesso lasso di tempo ha vinto così tante volte in casa dell'Inter, ad accezione della Juventus: anch'essa si trova a quota quattro successi.

Sabato sera l'Inter non dovrà ripetere gli stessi errori del passato, anche perché c'è la vetta della classifica da avvicinare. Il problema rimane sempre la difesa, che ha subito almeno due goal negli ultimi sei incontri casalinghi. A centrocampo è in dubbio Niccolò Barella, da molti considerato l'uomo più in forma dell'Inter insieme a Lukaku. L'italiano ha riscontrato un affaticamento al polpaccio dopo la gara contro il Borussia Mönchengladbach.