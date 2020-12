Alla fine la partita tra PSG e Basaksehir è stata portata a termine. Ieri alle 18:55 si è recuperato il match dopo l'episodio di razzismo che aveva costretto il direttore di gara a sospenderlo. La gara è ripresa dal minuto della sospensione, il 13° del primo tempo, e il PSG ha vinto 5-1 sugli avversari turchi. Prima di iniziare i giocatori si sono schierati attorno al cerchio di centrocampo mettendosi in ginocchio: simbolo, questo, dell'iniziativa Black Lives Matter. L'episodio di razzismo è avvenuto martedì sera e si è trattato di un insulto razzista del quarto uomo a un assistente tecnico del club turco.

La vicenda ha indignato i giocatori in campo e le panchine delle due squadre. I giocatori del Basaksehir hanno deciso di lasciare il campo. Il direttore di gara ha, così, dichiarato sospesa la partita. In tarda serata è arrivato il comunicato della Uefa: il match si sarebbe giocato il giorno dopo alle ore 18:55 con una nuova terna arbitrale. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta sul fatto accaduto.

Frase razzista di Coltescu, il quarto uomo, a Webo, assistente tecnico del Basaksehir

L'episodio di razzismo ha riguardato Webo [VIDEO], assistente tecnico del club turco ed ex giocatore del Camerun. Il quarto uomo, Sebastian Coltescu, lo avrebbe insultato, riferendosi a lui con il termine 'ne...o'. Di fronte alle insistenti proteste del camerunense, Coltescu avrebbe richiamato l'arbitro per rimproverarlo.

Di fronte allo sfogo dell'ex calciatore sono intervenuti anche Mbappé e Neymar. Le discussioni in campo sono durate per otto minuti e al venticinquesimo il direttore di gara Ovidiu Hategan ha richiamato le squadre negli spogliatoi. Gara sospesa.

La rabbia di Ba, attaccante del Basaksehir

A dare sostegno all'assistente tecnico turco ci ha pensato Demba Ba, l'attaccante del Basaksehir seduto in panchina.

Dopo aver sentito l'insulto razzista, si sarebbe rivolto in tono rabbioso contro Coltescu. "Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole 'this black guy', mentre per i bianchi non dici 'this white guy' ma solo 'this guy'?". Il quarto uomo avrebbe, infatti, richiamato l'arbitro per far placare gli animi sulla panchina del Basaksehir. Le sue parole, però, sarebbero risultate molto offensive.

Avrebbe usato toni razzisti nei confronti di Webo. Da lì la rabbia si è riversata anche in campo e si è smesso di giocare. Per continuare la gara sarebbe stato proposto di sostituire Coltescu con Mariani, il quinto uomo, ma il Basaksehir avrebbe rifiutato.

La decisione della Uefa: recupero della partita e nuova terna arbitrale

Nella tarda serata di martedì la UEFA aveva esposto il suo comunicato, ovvero quello, in via del tutto eccezionale, di recuperare la partita il giorno dopo alle 18:55 dal minuto 13, quello dell'interruzione della gara. Ieri sera le squadre sono tornate in campo e il PSG ha vinto l'incontro. A dirigere il match è stato l'olandese Danny Makkelie con i suoi assistenti Mario Diks e Marcin Boniek. Per il quarto uomo è stato scelto Bartosch Frankowsky.

Riconfermato Mariani come quinto.