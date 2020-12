La Juventus il 7 dicembre si è allenata alla Continassa e poi la squadra è partita per Barcellona. Questa sera 8 dicembre, i bianconeri saranno al Camp Nou per affrontare i blaugrana. La Juventus cercherà l’impresa e proverà a vincere con due gol di scarto per agguantare il primo posto nel girone. Andrea Pirlo, però, farà qualche cambio visto i tanti impegni. In modo particolare, l’allenatore bresciano schiererà Gigi Buffon in porta per permettere a Wojciech Szczesny di riposare. Anche in attacco ci sarà una novità visto il ritorno tra i titolari di Alvaro Morata.

La Juventus farà qualche cambio

L'8 dicembre la Juventus affronterà il Barcellona e lo farà con qualche novità di formazione. Andrea Pirlo deve dosare le forze dei suoi giocatori visti i tanti impegni. Una delle novità di formazione riguarderà la difesa dove probabilmente non ci sarà Matthijs De Ligt. L’olandese da quando è rientrato dopo l’infortunio ha giocato molte partite di fila e per questo motivo Andrea Pirlo ha deciso di concedergli un turno di riposo. Al suo posto giocherà Danilo che affiancherà Leonardo Bonucci. Sulle fasce, invece, agiranno Juan Cuadrado e Alex Sandro. Mentre non saranno a disposizione Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Per quanto riguarda il centrocampo ci sarà il ritorno di Arthur e al suo fianco agirà uno tra Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Mentre Rodrigo Bentancur dovrebbe riposare. Sulle fasce dovrebbe toccare ad Aaron Ramsey e Federico Chiesa. Quest’ultimo è in ballottaggio con Federico Bernardeschi. In ogni caso, il tecnico della Juventus scioglierà i dubbi solo nel tardo pomeriggio. Infatti, Andrea Pirlo comunicherà le sue scelte di formazione solo nelle riunione tecnica che si terrà poco prima della partenza in pullman direzione Camp Nou.

In attacco torna Morata

Nel match contro il Barcellona, la Juventus ritroverà Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato costretto a saltare il derby per squalifica, ma oggi 8 dicembre, tornerà tra i titolari. Il numero 9 della Juventus ovviamente affiancherà Cristiano Ronaldo. Mentre Paulo Dybala partirà dalla panchina. Il numero 10 juventino non riesce a ritrovare la forma e anche nel derby di sabato 5 dicembre è apparso piuttosto in crisi.

Dybala non riesce ad incidere e non aiuta la squadra visto che tende sempre ad abbassarsi. In ogni caso, l’argentino dovrebbe tornare tra i titolari domenica 13 dicembre. Infatti, nel match contro il Genoa, Morata sarà ancora squalificato.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.