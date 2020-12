Il Milan sarebbe una delle squadre che potrebbe fare un'offerta per Papu Gomez nel mercato di gennaio, sfruttando la presunta lite tra l'argentino ed il tecnico Gian Piero Gasperini. Se la frattura con il mister non dovesse risanarsi, nessuno scenario potrebbe essere escluso.

Papu Gomez, futuro in bilico: il Milan è una possibilità

Il Milan starebbe monitorando la situazione relativa a Papu Gomez, che potrebbe essere in uscita dall'Atalanta. I dirigenti bergamaschi, qualora non riuscissero a mediare, potrebbero decidere di sacrificare il fantasista e tenere l'allenatore visto il notevole lavoro svolto da quando è arrivato all'Atalanta.

Un campione del calibro del trequartista atalantino potrebbe far gola a tanti club, anche se a febbraio compirà 33 anni, visto che negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei giocatori in grado di fare la differenza in Serie A. Il suo score è impressionante, visto che ha realizzato 59 gol e 71 assist per l'Atalanta, in 251 presenze (considerando tutte le competizioni). Milan e Lazio stanno osservando l'evoluzione della situazione, poiché entrambe le squadre sono alle prese con problemi riguardanti giocatori che occupano il ruolo di Gomez. I rossoneri faticano a trovare l'accordo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu; per quanto riguarda la Lazio, invece, qualche malumore, con alcune dichiarazioni, lo ha fatto percepire lo spagnolo Luis Alberto, che però è fresco di rinnovo contrattuale.

Papu Gomez ha uno stipendio di 2 milioni di euro netti a stagione a Bergamo, una cifra significativa, ma non fuori dalla portata di Milan e Lazio. Il costo del trasferimento sarebbe probabilmente di 10 milioni di euro o meno data la sua età. Bisognerà fare attenzione però ai club stranieri, soprattutto al Psg, ma anche alle offerte proveniente dal Qatar e dalla Cina.

Presunto litigio Gasperini-Gomez: le parole del tecnico

Per il momento la situazione rimane in standby, una sorta di tregua tra allenatore e capitano della Dea. L'allenatore dell'Atalanta avrebbe deciso di non rispondere alle voci sulla presunta lite avvenuta con il Papu Gomez, ammettendo però che i bergamaschi stanno subendo troppo non trovando la via della rete come lo scorso anno.

La cosa certa è che nella partita di Champions League disputata nella giornata di mercoledì 9 dicembre, i due hanno messo da parte i presunti screzi consentendo all'Atalanta di raggiungere gli ottavi della competizione. Nel dopo partita è intervenuto l'a.d. Luca Percassi: "In tutte le famiglie esistono discussioni, noi ci facciamo sentire quando c'è da tutelare la società facendo affidamento sui comportamenti e sulle scelte. L'obiettivo è dare tutto in campo e avere il massimo rispetto per la nostra tifoseria, che ci chiede di onorare la maglia. A proposito, i tifosi ci mancano da morire. Per il resto, la palla va lasciata ai protagonisti in campo: è stata una serata veramente piacevole".