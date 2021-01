Ultimi giorni di mercato per il Crotone chiamato a concludere alcune operazioni in entrata per rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno. La squadra calabrese, che nella giornata di domenica 31 gennaio ospiterà il Genoa all'Ezio Scida, potrebbe accogliere alcune pedine di qualità ed esperienza nel reparto difensivo. Nelle ultime ore, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli squali starebbero provando a concludere una doppia operazione andando ad acquistare l'uruguaiano Augustin Rogel del Tolosa e l'esperto Christian Maggio in uscita dal Benevento.

Crotone, rinforzo dal Tolosa

Un elemento che sembrerebbe fare al caso degli squali sarebbe Rogel, calciatore di proprietà del Tolosa, club francese militante nel campionato di Ligue 1.

Il difensore, classe 1997, sarebbe stato seguito in passato anche dal Bologna. La dirigenza calabrese avrebbe raggiunto in linea di massima l'accordo con il club transalpino, ora mancherebbe solamente il via libera dello stesso difensore. Rogel, nella sua carriera, ha giocato con le maglie del Club Nacional e dell'KS Samara, prima di affermarsi con il Tolosa.

Maggio opportunità per la difesa

Un profilo che sarebbe stato accostato agli squali nelle ultime ore è quello di Maggio, ex capitano del Napoli e da alcune stagioni protagonista con il Benevento. Il calciatore, che sarebbe in rotta con la società sannita, potrebbe essere in uscita in questa finestra di mercato. Si parla addirittura di possibile rescissione del contratto. Per lui si sarebbe già registrato l'interessamento da parte dei rossoblù, oltre che dell'Ascoli in cadetteria e del Bari in Serie C.

Il Crotone, che avrebbe intavolato anche un possibile scambio di centrocampisti tra Petriccione e Dabo con il Benevento, potrebbe regalarsi un calciatore avanti con l'età ma ancora integro per provare a perseguire l'obiettivo della salvezza in questo campionato.

Crotone, le altre operazioni

Tra i calciatori che potrebbero arrivare in Calabria ci sarebbe anche il centrocampista Andrea Tabanelli, giocatore in forza al Frosinone e che sarebbe entrato nell'interesse dei rossoblù.

Sembrerebbe ormai fredda la trattativa tra il Crotone e il Torino per l'arrivo dell'attaccante Federico Bonazzoli, mentre si attenderebbe ancora una risposta da parte di Federico Di Francesco, attaccante della Spal. Ufficiale invece il trasferimento di Jean Lambert Evan's dal Crotone al Livorno con la formula del prestito fino al termine della stagione.

In uscita potrebbe esserci, invece, il giovane centrocampista Zak Ruggiero che dovrebbe finire in prestito alla Pro Sesto in Lega Pro.