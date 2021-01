Potrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità della prima operazione in entrata per il Crotone. La squadra calabrese, che da diversi giorni prova a concludere alcuni acquisti, avrebbe perfezionato l'operazione con la Sampdoria per l'approdo in Calabria dell'attaccante Federico Bonazzoli. A continuare invece la sua avventura con i calabresi è l'estremo difensore e capitano Alex Cordaz: il portiere ha trovato l'accordo con la società per rimanere in squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

Crotone, in arrivo i primi rinforzi

La principale necessità mostrata nella prima parte di stagione dalla squadra allenata da Giovanni Stroppa è l'assenza di un attaccante che possa dimostrarsi una valida alternativa ai sempre presenti Nwankwo Simy e Junior Messias.

Il Crotone, per ovviare, avrebbe stretto i tempi andando a perfezionare l'operazione con la Sampdoria per il trasferimento in prestito di Federico Bonazzoli, calciatore di proprietà del club blucerchiato, ma nella prima parte di stagione in forza al Torino con alterne fortune. Per lui una trattativa avviata da diverse settimane che potrebbe arrivare a conclusione con l'ufficialità nelle prossime ore. Con l'arrivo di Federico Bonazzoli dovrebbe sfumare lo scambio di prestiti con la Spal, con la quale il Crotone aveva intavolato uno scambio tra Jacopo Petriccione e Federico Di Francesco.

Cordaz rinnova, il capitano rimane in rossoblù

Una notizia ufficiale è quella legata al rinnovo dell'estremo difensore Alex Cordaz. Il calciatore nativo di Vittorio Veneto, da sette campionati a difesa della porta calabrese, proseguirà la sua avventura fino al 30 giugno 2022 con contratto che prevede anche un’opzione per un rinnovo per un'altra stagione.

Per lui con il Crotone due promozioni in Serie A da protagonista, oltre alla salvezza "miracolosa" ottenuta al termine del campionato di massima serie 2016-2017 sotto la guida del tecnico Davide Nicola. Questo nuovo legame giunto a poche settimane dal suo trentottesimo compleanno, potrebbe rappresentare il suo ultimo legame con il mondo del calcio prima del suo ritiro.

Crotone verso la sfida salvezza contro il Genoa

Una tappa importante della stagione degli squali sarà senza dubbio la gara della 20^ giornata di Serie A, che vedrà il Crotone affrontare all'Ezio Scida il ritrovato Genoa di Davide Ballardini. Le due squadre, in lotta per non retrocedere, si contenderanno tre punti pesantissimi. Una tappa da non fallire per la squadra di Giovanni Stroppa che dopo la vittoria interna contro il Benevento è uscita sconfitta nel weekend dal match dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Se per il Genoa la classifica, giornata dopo giornata, sembra iniziare a sorridere per i calabresi potrebbe essere di vitale importanza portare a segno un successo casalingo.