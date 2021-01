La Juventus il 29 gennaio ha lasciato il centro sportivo della Continassa per spostarsi in pullman a Genova. I bianconeri, oggi 30 gennaio, sfideranno la Sampdoria. Per questa sfida, Andrea Pirlo ha praticamente tutta la rosa a disposizione visto che mancano solo l'infortunato Paulo Dybala e lo squalificato Dejan Kulusevski. Per il resto la squadra è al completo e il tecnico della Juventus potrà scegliere chi schierare contro la Sampdoria. I bianconeri, oggi 30 gennaio, si affideranno ai titolarissimi. Infatti, il tecnico bresciano, in attacco, punterà sulla coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. CR7 tornerà in campo dal primo minuto dopo che ha riposato in Coppa Italia contro la Spal.

Cambi in difesa

Contro la Sampdoria la Juventus si affiderà alle sue certezze a partire dalla difesa. Infatti, davanti a Wojciech Szczesny ci saranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Danilo. Il numero 3 juventino è favorito su Matthijs De Ligt. L'olandese è reduce dal Covid - 19 e ha giocato novanta minuti in Coppa Italia per questo motivo Andrea Pirlo gli concederà un turno di riposo. De Ligt, probabilmente, sarà nuovamente titolare contro l'Inter martedì 2 febbraio. Contro la Sampdoria, anche a centrocampo, ci sarà spazio per i titolarissimi. Sulla destra toccherà a Weston McKennie, in mezzo ci sarà il ritorno di Arthur e Rodrigo Bentancur, mentre sulla sinistra giocherà Federico Chiesa. Il numero 30 juventino ha smaltito il problema accusato contro il Bologna e sarà nuovamente in campo dal primo minuto.

Nel match della scorsa settimana, Bentancur ha preso un colpo al piede che gli ha causato una ferita ed è stato necessario mettergli tre punti di sutura.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata.

Dybala si avvicina al rientro

Per la gara di oggi contro la Sampdoria, Andrea Pirlo non ha a disposizione Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino sta recuperando dal problema al ginocchio accusato un paio di settimane fa. Dybala sente ancora un po' di dolore, ma il suo rientro si sta avvicinando. L'argentino potrebbe tornare a disposizione o per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter o in campionato contro la Roma. Ovviamente, non si correrà nessun rischio e Dybala tornerà solo quando sarà al meglio.

Se il numero 10 juventino dovesse essere convocato per la gara contro l'inter di certo non sarà in campo dal primo minuto. L'argentino potrebbe partire dalla panchina ed eventualmente entrare a gara in corso. L'obiettivo è che Dybala possa tornare gradualmente in campo per essere al massimo per la partita di Champions League contro il Porto.