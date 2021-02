L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate, nonostante le difficoltà a livello societario, con Suning che potrebbe cedere la maggioranza del club a Bc Partners o a Mubadala, a meno che non si sblocchi la situazione in Cina. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il reparto avanzato, visto che Sanchez non offre le dovute garanzie fisiche, e non è più giovanissimo, mentre Andrea Pinamonti non avrebbe convinto a pieno Antonio Conte. Per questo motivo gli occhi di Marotta sarebbero sull'attaccante olandese del Lione, Memphis Depay, per il quale però c'è da battere la concorrenza della Juventus e del Barcellona.

Inter su Depay

Il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto avanzato potrebbe essere l'attaccante olandese, Memphis Depay. Il giocatore rappresenterebbe il rinforzo ideale essendo in grado, per caratteristiche, di giocare sia al fianco di Romelu Lukaku, sia al fianco di Lautaro Martinez. In questa stagione il classe 1994 ha collezionato con la maglia del Lione venticinque presenze in Ligue 1, giocando sempre e dimostrando di aver superato definitivamente l'infortunio al ginocchio subito l'anno scorso, mettendo a segno 13 reti e collezionando sei assist. Numeri importanti e che fanno di Depay un elemento molto appetibile sul mercato. Il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto a giugno e, dunque, si accaserà a parametro zero.

L'Inter, come detto, deve battere la concorrenza di Juventus e Barcellona, altri due top club in cerca di rinforzi nel reparto avanzato. Per convincere l'attaccante olandese potrebbe essere necessario un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Una cifra alla fine accettabile per un calciatore del suo talento, ancora nel pieno della carriera e che non porterebbe a spesse ulteriori dal punto di vista del cartellino.

L'arma dei nerazzurri

L'Inter, per cercare di battere la concorrenza, potrebbe giocarsi un jolly particolare. I nerazzurri, infatti, potrebbero contare sulla forte amicizia che c'è tra lo stesso Memphis Depay e il centravanti belga, Romelu Lukaku, con i due che hanno giocato insieme al Manchester United. Lo scorso anno, tra l'altro, l'attaccante nerazzurro mostrò la sua vicinanza all'olandese nel momento del grave infortunio al ginocchio esultando come lui al gol, portandosi i due indici alle orecchie.

Per arrivare a lui, però, dovrebbe andare via Alexis Sanchez, che libererebbe una spazio importante a livello di monte ingaggi, visto che il "Nino Maravilla" ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, 2 milioni più di quelli che potrebbe percepire Depay.