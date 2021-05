La Juventus, in questa stagione, ha deluso le aspettative. Ad una giornata dalla fine del campionato, la squadra bianconera rischia di non qualificarsi alla Champions League. Uno scenario che nessun addetto ai lavori ipotizzava ad inizio anno, considerando anche gli investimenti effettuati. Diversi i fattori che hanno portato la Juventus ad avere risultati non costanti durante la stagione. Il cambio generazionale della rosa ma anche l'ingaggio di un allenatore alla sua prima esperienza potrebbe aver pesato. In una stagione difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati, non sono mancate, però, le note liete.

Su tutti Juan Cuadrado, protagonista di un'annata importante. Il colombiano sta dando un grande contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva. In questa stagione ha fornito diversi assist decisivi. Nell'ultima giornata, fra l'altro, sono arrivati anche due gol, che hanno permesso alla squadra bianconera di battere l'Inter ed alimentare ancora speranze di qualificazione alla prossima Champions League. L'importanza di Cuadrado è sempre più evidente, per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore potrebbe rinnovare il suo contratto per almeno un'altra stagione.

Cuadrado potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022

Il terzino Juan Cuadrado potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2022 per almeno un'altra stagione.

Potrebbe, quindi, firmare fino a giugno 2023, con la Juventus che potrebbe riservarsi l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Nonostante compirà a breve 33 anni, Cuadrado continua ad essere decisivo per la Juventus. Inoltre il suo rendimento rimane costante, con Pirlo che lo ha quasi sempre schierato in questa stagione.

Sia lui che Danilo sono stati una garanzia per la fascia destra difensiva della Juventus. Un incontro fra il suo agente sportivo e la Juventus potrebbe esserci a fine stagione. Non è da scartare, però, la possibilità che la firma sul contratto possa definirsi a luglio, anche perché Cuadrado a giugno sarà impegnato nella Coppa America con la nazionale della Colombia.

Il mercato della Juventus

La Juventus, quindi, dalla prossima stagione dovrebbe ripartire da Cuadrado e Danilo per la fascia destra della difesa. Dovrebbero, però, esserci degli investimenti negli altri ruoli del settore difensivo. Potrebbe arrivare un centrale qualora Chiellini non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Per quanto riguarda, invece, la fascia sinistra, Alex Sandro potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Piace infatti al Chelsea. Il suo possibile sostituto potrebbe essere uno fra Gosens, Gaya e Emerson Palmieri.