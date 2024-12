Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de IlBiancoNero della Juventus e della quantità piuttosto esigua di palloni che sta ricevendo in area di rigore l'attaccante Dusan Vlahovic.

Tacchinardi ha poi sottolineato come la squadra di Motta non debba più sbagliare in campionato contro le cosiddette piccole.

Tacchinardi: 'Vlahovic non è servito in area di rigore e sembra rivedere la squadra di Massimiliano Allegri'

"A Vlahovic non stanno arrivando i palloni e mi sembra di vedere la Juventus di Allegri" questo è quanto affermato da Alessio Tacchinardi ai microfoni de IlBiancoNero.

L'ex calciatore ha proseguito nella sua disamina dicendo: "Il serbo con il Cagliari ha segnato un gol vero quindi diamogli più palloni in verticale e soprattutto in area di rigore. Poi può essere criticato, prende troppi soldi, ok ci sto, ma almeno serviamolo di più. Con i sardi lo hanno lanciato già due o tre volte e si sono visti i risultati".

Tacchinardi ha poi aggiunto: "Poi sono curioso di vedere a Monza come giocherà la squadra, chi verrà messo sulla trequarti, chi come esterno d'attacco ma adesso bisogna cominciare a stringere. Perché il tempo passa e con la formazione di Nesta l'imperativo è uno solo, vincere. Non dico che sarà un dentro o fuori ma i bonus per questa squadra sono finiti e quindi prendo il buono della gara di coppa Italia, che magari è servita anche per ricompattare l'ambiente, però adesso non si deve più sbagliare".

Infine l'ex calciatore ha sottolineato: "Anche la dirigenza non potrà più sbagliare in sede di mercato cosi come Thiago Motta. Il tecnico dovrebbe domandarsi se le sue indicazioni siano digerite dalla squadra e se la stiano facendo crescere davvero. Poi ammetto che non mi è piaciuto come l'italo brasiliano mi ha risposto a Pressing, dove gli ho fatto presente quanto Koopmeiners stia giocando male in quella posizione.

Lui si è risentito e mi ha detto che l'olandese gli piace ovunque in campo. No, gli deve piacere dove rende al meglio".

Juve, i tifosi rispondono a Tacchinardi: 'Questa squadra è lenta e gioca malissimo'

Le parole di Tacchinardi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi bianconeri: "Ho sentito in diretta la risposta di Motta non mi è piaciuta per nulla.

La partita con il City non è stata buona assolutamente, abbiamo giocato malissimo così come contro con il Bologna e col Cagliari. Dunque giochiamo male e siamo troppo lenti a portare palla", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Tacchinardi secondo me è diventato un po' troppo tifoso e poco uomo di campo. Nella gara col Venezia la Juve nella difficoltà ha più volte alzato la testa. È imbattuta, non vince, ma non muore mai. Forse dovremmo imparare a vedere i lati positivi rispetto all'anno scorso".