La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani. Negli ultimi anni gli investimenti principali hanno riguardato giocatori poco più che ventenni in quanto è stata espressa la volontà di ringiovanire la rosa. I vari Demiral, de Ligt, McKennie, Kulusevski e Chiesa sono diventati dei titolari della squadra bianconera. A questi potrebbero aggiungersi altri giovani già durante il mese di luglio. La società bianconera infatti sta lavorando all'acquisto di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana. Un investimento pesante, considerando la sua valutazione di mercato pari a circa 40 milioni di euro.

La Juventus però è presente anche nel mercato sudamericano, pronta a cogliere qualche occasione di mercato. In questi giorni si è parlato di un interesse concreto per la punta del Santos Kaio Jorge, che va in scadenza di contratto con la società brasiliana a fine 2021. Potrebbe però arrivare già in estate con un'offerta di circa 10 milioni di euro. Costa un po' meno il terzino destro del Gremio Vanderson, considerato come Kaio Jorge uno dei migliori giovani del calcio brasiliano. Il rapporto professionale fra Gremio e Juventus è molto positivo, dopo il trasferimento di Douglas Costa a titolo gratuito dalla società bianconera a quella brasiliana.

Possibile l'acquisto di Vanderson del Gremio

Proprio il trasferimento di Douglas Costa al Gremio potrebbe esser utile alla Juventus per parlare del terzino destro Vanderson, un classe 2001 che in tre partite disputate fino ad adesso nel campionato brasiliano ha segnato anche un gol.

La sua valutazione di mercato è di circa 8 milioni di euro. Non è però da scartare la possibilità che la società bianconera possa acquistarlo in sinergia con un'altra società di Serie A. In questo modo non utilizzerebbe un posto riservato agli extracomunitari per un giocatore che farebbe la riserva. Vanderson alla lunga potrebbe diventare il titolare della Juventus per il dopo Danilo, ma nel frattempo potrebbe maturare in Serie A in un'altra società.

Il mercato della Juventus

Intanto prosegue il lavoro sul mercato della Juventus anche per quanto riguarda la difesa. Si cerca infatti un difensore centrale qualora Demiral dovesse lasciare la società bianconera. Il difensore vorrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale in quanto alla Juventus difficilmente sarà titolare in questa stagione.

Potrebbe trasferirsi all'Everton anche se la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo. In caso di partenza di Merih Demiral, la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.