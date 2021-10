Mercoledì 6 ottobre alle ore 20:45 l'Italia campione d'Europa di Mancini sfiderà a San Siro la Spagna per la semifinale della Nations League.

Un'eventuale vittoria qualificherebbe gli azzurri alla finale di domenica prossima, 10 ottobre, sempre allo stadio Meazza di Milano, contro la vincente dell'altra semifinale Belgio-Francia, che si disputerà invece a Torino.

Le convocazioni di Mancini: out Zaniolo, c'è Dimarco

A fare discutere a 48 ore dal fischio d'inizio sono le convocazione del c.t. Mancini. Inattesa la rinuncia al centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, protagonista di un buon avvio di campionato nella Roma di Mourinho.

Zaniolo domenica sera ai giornalisti che gli chiedevano conto della mancata convocazione in Nazionale ha preferito rispondere in modo diplomatico mostrando comunque grande rammarico ed una certa sorpresa. Mancini con la mancata convocazione di Zaniolo comunque non ha voluto bocciare il calciatore di Mourinho, anzi spesso ha ripetuto che Zaniolo sarà il futuro della nazionale.

Il talento romanista, peraltro, appunto originariamente escluso dalla lista dei convocati di Mancini per le gare di Nations League, sarebbe stato stato in seguito chiamato per raggiungere Coverciano in sostituzione di Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta infortunatosi, ma ha dovuto rinunciare per un risentimento al flessore destro.

Pertanto il c.t. Mancini al posto di Pessina ha chiamato per la prima volta l'esterno difensivo dell'Inter Federico Dimarco, che in questo primo scorcio di stagione sta giocando molto bene con i campioni d'Italia.

Per quanto riguarda l'indisponibilità di Toloi, la Figc ha invece già trasmesso alla Uefa la documentazione relativa al giocatore e la richiesta di sostituirlo con il milanista Davide Calabria

Il centrocampista Milan Sandro Tonali invece è stato "lasciato" all'Under 21 di Paolo Nicolato che dovrà giocare per le qualificazioni agli europei di categoria.

Il ritorno di Donnarumma a Milano

Un sicuro protagonista della semifinale di San Siro sarà Gigio Donnarumma che tornerà nel "suo" stadio dopo le polemiche mai sopite dell'addio al Milan. Il rischio contestazione per il portiere del PSG c'è, perchè i tifosi rossoneri non hanno perdonato al numero 1 della nazionale azzurra il divorzio dal diavolo.

"Non voglio pensare ad una simile eventualità -ha detto Donnarumma - il mio trasferimento fa parte ormai del passato e dobbiamo concentrarci solo sulla Spagna che agli Europei è stata la squadra che più ci ha messo in difficoltà. In questi giorni ad Appiano Gentile studieremo assieme al mister Mancini le contromosse migliori alle furie rosse per non soffrire più come è accaduto invece in Inghilterra".

La nazionale azzurra si è allenata oggi 4 ottobre ad Appiano Gentile mentre domani è prevista la rifinitura a San Siro.

Anche il tecnico della Spagna Luis Enrique ha convocato qualche giocatore a sorpresa come per esempio il 2004 (appena 17 anni) del Barcellona Gavi che nelle file dei blaugrana si è messo già in bella evidenza, ma che per molti addetti ai lavori spagnoli è ancora troppo giovane per entrare in pianta stabile nella nazionale delle furie rosse.