Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rinforzare a gennaio è sicuramente quello di centrocampo. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con i continui problemi fisici di Stefano Sensi, di cui non si conoscono i tempi di recupero, oltre al fatto che Arturo Vidal non dà ancora garanzie visto che anche lui ha dovuto fare i conti con qualche problema muscolare. Il club meneghino, comunque, non potrà permettersi investimenti pesanti e per questo motivo cercherà di cogliere le occasioni che il mercato darà. Una di queste occasioni risponde al nome di Donny Van De Beek, che anche quest'anno sta trovando poco spazio al Manchester United e sarebbe pronto a chiedere la cessione tra tre mesi.

Inter su Van De Beek

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di Calciomercato è quello di Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese è arrivato al Manchester United l'anno scorso, acquistato per 40 milioni di euro dall'Ajax, ma non è riuscito mai a ritagliarsi un ruolo importante in prima squadra, anche a causa di prestazioni non all'altezza delle aspettative. In questa stagione Solskjaer sembrava pronto a puntare su di lui e, invece, i numeri dicono il contrario. Per il classe 1997 soltanto sei minuti in Premier League, 45 minuti in Europa League e una presenza in EFL Cup.

L'Inter avrebbe avviato già i primi contatti con l'entourage di Van De Beek, che a causa di questo scarso impiego ha perso anche il posto in Nazionale.

Da qui la richiesta di una cessione a gennaio per potersi giocare le proprie chance anche in vista del Mondiale che si giocherà in Qatar tra poco più di un anno. A Manchester, inoltre, il calciatore non trova spazio e i Red Devils potrebbero non opporsi alla sua partenza, anche se bisogna capire se la sua partenza sarà avallata a titolo definitivo o a titolo temporaneo.

La strategia dell'Inter

L'Inter avrebbe avviato i contatti con il Manchester United, con il quale i rapporti sono ottimi come testimoniano i trasferimenti in nerazzurro di Romelu Lukaku, Ashley Young e Alexis Sanchez nelle scorse sessioni di mercato. I Red Devils vorrebbero provare a recuperare l'investimento fatto per Donny Van De Beek, che ammonta a 40 milioni di euro.

Per questo motivo i nerazzurri potrebbero proporre una formula che prevede il prestito con diritto di riscatto fissato per giugno 2023 che diventi un obbligo a determinate condizioni. La cifra per questa soluzione dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni di euro. In questo modo il club meneghino rinvierebbe un investimento comunque importante, mentre il Manchester non correrebbe il rischio di realizzare una minusvalenza. Da vedere anche la questione ingaggio, dato che il classe 1997 in Inghilterra guadagna intorno ai 6 milioni di euro a stagione, mentre Marotta potrebbe proporre uno stipendio di 4 milioni più bonus.