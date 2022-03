La Juventus nella stagione 2022-2023 potrebbe ripartire da un settore avanzato per gran parte confermato. L'unica partenza potrebbe essere quella di Paulo Dybala, dopo la conferma dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene in merito al mancato prolungamento di contratto dell'argentino. La società bianconera potrebbe avere come riferimenti del settore avanzato Dusan Vlahovic, Moise Kean, Federico Chiesa e Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid, con la Juventus che ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro per il suo cartellino.

La società bianconera vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma non a quella somma considerando che 20 milioni di euro sono già stati spesi per i prestiti delle stagioni 2020-2021 e 2021-2022. Secondo le ultime notizie di mercato l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad accettare un'offerta minore rispetto ai 35 milioni di euro previsti dal riscatto. Si parla di circa 25 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro in meno. La Juventus però avrebbe gradito la volontà degli spagnoli di accettare un'offerta minore ma vorrebbe risparmiare ulteriormente per Morata. Sarebbe pronta ad offrire circa 15 milioni di euro, magari con l'inserimento di qualche bonus.

La Juventus vorrebbe acquistare Morata ma a prezzo scontato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid sarebbe pronto a diminuire il prezzo di riscatto di Alvaro Morata da 35 milioni di euro a 25 milioni. La Juventus vorrebbe riscattare lo spagnolo, che ha dimostrato di essere molto importante oltre al gradimento ad un'eventuale conferma nella società bianconera.

Società che sarebbe pronta però ad offrire circa 15 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo, magari con l'inserimento di qualche bonus. La volontà dell'Atletico Madrid è quella di non affidarsi a Morata nella stagione 2022-2023. Inoltre il Barcellona, società che aveva dimostrato interesse per Morata a gennaio, ha deciso di acquistare Aubameyang e starebbe valutando l'acquisto di Mbappé.

Di conseguenza ci sarebbe ancora più possibilità che lo spagnolo rimanga alla Juventus. Sarà però importante che l'Atletico Madrid venga incontro alla società bianconera sul prezzo del cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di acquistare un giocatore per il settore avanzato per sostituire Paulo Dybala. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo della Roma. Per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.