Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto a Deejay Football Club e parlando della Juventus ha sottolineato come Massimiliano Allegri dovrebbe lasciare la squadra bianconera per non trascorrere un'altra annata ad allenare una rosa poco competitiva. Di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico livornese ha scritto sul quotidiano Il giornale anche Tony Damascelli.

Juventus, Zazzaroni: 'Ad Allegri dico che andare avanti con una squadra obiettivamente scarsa non ha senso'

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è intervenuto come di consueto nella trasmissione radiofonica Deejay Football Club e parlando della Juventus e di Massimiliano Allegri ha detto: "Io sono allegriano fino in fondo e dico che se deve andare avanti ancora cosi, un altro anno con una squadra obiettivamente scarsa non ha senso.

Quest'anno ti porta in Champions, in finale di coppa Italia, fa il mondiale per club, sono 120 milioni portati in cassa ma gli obiettivi che gli hanno chiesto lui li ha centrati". Zazzaroni, restando in tema Juventus e commentando le voci che vorrebbero il ds Cristiano Giuntoli ed Allegri separati in casa ha aggiunto: "Giuntoli e Allegri non si parlano? E' una balla, loro si parlano e me l'ha detto Max. Detto questo non è fondamentale colloquiare se uno guarda il futuro e l'altro non fa più parte del progetto. La società lo ha tagliato fuori e Giuntoli che va a parlare col Monza per Di Gregorio è una prova. Il portiere della formazione brianzola dovrebbe essere preso al posto di Szczesny che andrà incontro al suo ultimo anno.

Il polacco guadagna troppo e per questo stanno pensando di sostituirlo". Infine, parlando di quello che dovrebbe essere il sostituto di Allegri, Zazzaroni ha detto: "Motta è più facile per la Juve ma non è fatto nulla, il suo agente ha probabilmente fatto un incontro con la società bianconera".

Juventus, Damascelli: 'Allegri è ai suoi ultimi fuochi con il club bianconero e la sua uscita costerà 20 milioni di euro'

Della Juventus e di Massimiliano Allegri ha scritto sul quotidiano Il giornale anche Tony Damascelli: "La Juve segue nella propria apatia disarmante dinanzi alla quale Allegri reagisce con scelte ondivaghe che non si realizzano mai prima dell'ora di gioco.

Il livornese e il suo collega Pioli sono due anatre zoppe, non rappresentano più le squadre relative, sono agli ultimi fuochi anche se l'uscita eventuale di Allegri avrà un costo folle di quasi venti milioni di euro". Damascelli scrivendo poi nel suo editoriale della partita tra Juventus e Milan, ha sottolineato quanto la gara di campionato tra le due squadre abbia rappresentato la modestia del calcio italiano.