La sconfitta contro il Villareal in Champions League non dovrebbe cambiare le decisioni di mercato della Juventus per il Calciomercato estivo. A fine marzo potrebbe esserci l'atteso incontro con i cinque giocatori in scadenza a giugno, ma anche un incontro con l'Atletico Madrid per decidere il futuro professionale di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito alla società bianconera con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. Somma che difficilmente la Juventus vorrà spendere, anche in considerazione che la società bianconera ha già pagato per il giocatore per il prestito delle stagioni 2020-2021 e 2021-2022 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto a titolo definitivo solo se l'Atletico Madrid decidesse di concedere uno sconto. C'è però il problema della minusvalenze finanziaria che la società spagnola andrebbe a scrivere a bilancio societario nel caso in cui dovesse accettare 20 milioni e non 35 milioni per il cartellino del giocatore. Dell'argomento ne ha parlato a Juventibus Franco Leonetti. Il giornalista sportivo ha dichiarato che le due società potrebbero trovare un'intesa economica sulla base di circa 20 milioni di euro pagabili in diverse stagioni.

Si parla di un'offerta da 20 milioni di euro pagabili in diverse stagioni, in questo modo la società bianconera andrebbe ad attutire l'investimento. Potrebbe essere una modalità di pagamento gradita anche dalla società spagnola in quanto andrebbe ad evitare una minusvalenza finanziaria ammortizzando il valore del cartellino dello spagnolo.

Potrebbe esserci un incontro fra le parti in queste settimane. Quello che sembra certo è che tutte le parti sembrano convinte che la destinazione migliore per il giocatore sia proprio la Juventus. Il giocatore gradirebbe rimanere a Torino, la società bianconera è soddisfatta del rendimento dello spagnolo e l'Atletico Madrid difficilmente darebbe fiducia a Morata nella stagione 2022-2023.

Il mercato della Juventus

Per un giocatore che dovrebbe rimanere alla Juventus, un altro potrebbe lasciare la società bianconera. Ci riferiamo a Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Atletico Madrid. Come sostituto potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.