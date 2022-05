Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, per riconfermarsi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League. Sono queste le intenzioni del Milan, che dopo la vittoria dello Scudetto sta già lavorando sul fronte mercato per rendere l'organico ancora più competitivo nella prossima stagione.

Milan, nel mirino ci sarebbe Brekalo

Come è risaputo, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per puntellare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli con giocatori di qualità ma soprattutto funzionali al progetto, che sappiano posizionarsi in diverse zone del campo.

Tra i profili sondati da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Josip Brekalo, trequartista croato che in questa stagione ha militato in Serie A con la maglia del Torino.

Nonostante l'ottima stagione con la formazione guidata da Ivan Juric, l'esterno croato non verrà riscattato dal club granata e ritornerà al club di appartenenza, ovvero il Wolfsburg. Difficile una sua permanenza in Germania, in quanto il calciatore vorrebbe calcare palcoscenici europei e giocare in una competizione importante come la Champions League. Per questo, il Milan, starebbe monitorando la situazione e con un'offerta attorno ai 12-15 milioni di euro, potrebbe regalare a Pioli il primo colpo post Scudetto.

Milan, idea Lang per la fascia: sogni Nkunku e Berardi.

Brekalo non è la sola idea per puntellare la trequarti a disposizione di Pioli. Altro nome sul taccuino della dirigenza rossonera è quella legata a Noa Lang, esterno belga in forza al Club Brugges, che da diverse stagioni è attenzionato dal Milan. In questa stagione, il giovane esterno si è confermato nel campionato, attenzionando l'interesse di diversi top club europei.

Il Brugges non fa sconti e chiede almeno 20-25 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.

Questi prospetti hanno un costo minore rispetto ai veri sogni ed obiettivi di mercato per puntellare la batteria di trequartista a disposizioni di Pioli. Infatti, il sogno per trequarti risponde al nome di Christopher Nkunku, attaccante francese che ha disputato una grande stagione con il Lipsia, siglando il record di assist in una singola stagione.

Il club tedesco non fa sconti e chiede almeno 70 milioni di euro per l'esterno francese, nel mirino di diversi top club europei come Paris Saint Germain e Manchester United.

Altro grande obiettivo è Domenico Berardi, affrontato nell'ultima giornata di campionato. Come Nkunku, anche l'esterno del Sassuolo ha disputato una grande stagione arrivando in doppia cifra di gol ed assist. Per questo, il Sassuolo non fa sconti e chiede almeno 45 milioni di euro per lasciar partire il suo giocatore più rappresentativo.