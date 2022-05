Uno dei giocatori che lascerà l'Inter a titolo definitivo con ogni probabilità questa estate è Valentino Lazaro, che tornerà a Milano dopo il prestito al Benfica ma lo farà solo in maniera transitoria. L'esterno austriaco, infatti, non rientra nei piani della società nerazzurra, che punta a fare cassa o, quantomeno, a non realizzare una minusvalenza con la sua partenza. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, visto che il giocatore sarebbe finito in orbita Atalanta, pronto a una rivoluzione dopo un'annata deludente.

Anche il Torino ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione.

I granata vogliono alzare ulteriormente l'asticella e cercare di essere competitivi per un piazzamento europeo. Un rinforzo arriverà sicuramente tra i pali, con la società che avrebbe messo gli occhi su Alessio Cragno, pronto a lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B.

Atalanta su Lazaro

Uno dei giocatori che l'Inter con ogni probabilità cederà a titolo definitivo la prossima estate è Valentino Lazaro. L'austriaco ha disputato l'ultima annata in prestito al Benfica, dove ha trovato poco spazio avendo collezionato soltanto diciotto presenze in campionato e sei in Champions League, senza timbrare mai il cartellino, con un solo assist all'attivo. Il classe 1996 fu acquistato nell'estate del 2019 per oltre 20 milioni di euro dall'Hertha Berlino e ora è iscritto a bilancio per 10 milioni di euro, che è la cifra che punterebbe a incassare la società nerazzurra.

Da un nerazzurro all'altro, visto che su Lazaro avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, pronta a una rivoluzione dopo un'annata deludente che l'ha vista restare fuori dall'Europa. Sulla destra Hateboer non sembra più lo stesso e per questo la Dea sarebbe pronta a puntare sull'austriaco. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia l'affare Robin Gosens dell'estate scorsa, e questo potrebbe facilitare la fumata bianca.

L'idea sarebbe quella di intavolare uno scambio alla pari con Djimsiti che approderebbe all'Inter per rinforzare la difesa dopo gli addii di Ranocchia e Kolarov.

Torino su Cragno

Anche il Torino vuole alzare l'asticella la prossima estate, tornando a competere per l'Europa dopo diversi anni. Una delle priorità sarà quella di rinforzarsi tra i pali e il nome cerchiato in rosso sarebbe quello di Alessio Cragno, pronto a lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B.

Inevitabile una svalutazione del cartellino, con il portiere italiano che potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Non è da escludere uno scambio con Milinkovic-Savic e Baselli, in questo modo i rossoblu si ritroverebbero un sostituto subito in rosa e un rinforzo in mezzo al campo per dare subito l'assalto al ritorno nel massimo campionato.