La Juventus è attesa da settimane importanti, nella quali dovrà definire i rinforzi necessari per migliorare la rosa. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società bianconera stia lavorando non solo a rinforzare centrocampo e settore avanzato ma anche la difesa.

Si parla soprattutto dell'interesse nei confronti di Gabriel, difensore brasiliano dell'Arsenal, il suo prezzo di 60 milioni di euro non agevola però il suo trasferimento alla Juventus. Per questo si starebbe valutando anche Benoit Badiashile, il difensore classe 2001 del Monaco da anni è un titolare della squadra di Montecarlo e della nazionale under 21 francese.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare nel caso in cui ci fossero anche altre società interessate al suo acquisto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe incontrato gli agenti sportivo del francese per valutare un suo eventuale trasferimento a Torino.

La Juventus starebbe valutando l’acquisto di Badiashile

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Benoit Badiashile. Potrebbe essere il francese il sostituto di Giorgio Chiellini, che lascerà la società bianconera a fine stagione. Secondo recenti rumors di stampa ci sarebbero stati già stati colloqui del club con l’entourage del calciatore.

Il francese piacerebbe perché particolarmente abile col piede sinistro, ma anche per la sua fisicità, oltre al fatto che ha acquisito un'esperienza importante, considerando che da diverse stagioni è un titolare del Monaco. Nazionale under 21 francese, il classe 2001 ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, quindi molto meno di quanto l'Arsenal vorrebbe per Gabriel.

I giovani che torneranno alla Juventus

La Juventus dovrà valutare anche i tanti giovani attualmente in prestito. Ritorneranno a Torino i vari Ranocchia, Rovella, Gatti e Fagioli. A questi bisogna aggiungere i giocatori protagonisti nell’under 23 di Zauli: spiccano in particolare Miretti, Soulé e Akè, già aggregati da Allegri in diversi match di Serie A.

In particolare l’argentino potrebbe essere l’alternativa a Di Maria nel caso in cui "El Fideo" arrivasse nella società bianconera.

A proposito di giovani la Juventus starebbe valutando l’acquisto di Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo. Il giocatore della nazionale italiana ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.