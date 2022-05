In casa Juventus continua a far discutere l'imminente partenza di Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera a parametro zero a fine giugno. L'argentino - secondo le ultime indiscrezioni di mercato - avrebbe prolungato il suo contratto con la Juve anche a un ingaggio minore rispetto ai 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna, ma la società avrebbe preferito rinunciare a lui.

Comunque sia ora il club bianconero deve sostituirlo e potrebbe decidere di effettuare un acquisto importante per il settore avanzato, oltre a quelli che dovrebbero riguardare centrocampo e difesa.

Nel frattempo il sito Calciomercato.it tramite un recente sondaggio ha chiesto agli utenti quale sarebbe il rinforzo ideale per il settore avanzato della Juventus che possa attutire la delusione dei tifosi bianconeri per la partenza di Paulo Dybala a fine giugno. Il preferito risulta essere Rafa Leao, votato dal 31% dei votanti, il giocatore del Milan è stato protagonista di una stagione importante avendo segnato 14 gol e fornito 9 assist decisivi ai suoi compagni. Alle sue spalle ci sono Joao Felix, seguito da Gabriel Jesus, Sterling e Ansu Fati.

I tifosi della Juventus hanno votato l'acquisto di Rafa Leao

Nel succitato sondaggio è stato chiesto agli utenti e tifosi della Juventus quale fosse il giocatore ideale per sostituire a fine stagione il partente Paulo Dybala.

Il preferito è risultato essere Rafa Leao con il 31% dei voti, seguito da Joao Felix dell'Atletico Madrid con il 28% dei voti. Al terzo posto c'è Gabriel Jesus, giocatore del Manchester City, che è stato votato dal 20%. Segue un altro giocatore della società inglese, ossia Sterling con il 14% e quello del Barcellona Ansu Fati votato dal 7%.

Il mercato della Juventus

Fra nomi suggeriti dai tifosi della Juventus per rinforzare il settore avanzato l'acquisto più fattibile per la società bianconera pare essere quello di Gabriel Jesus, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Con l'arrivo di Haaland al Manchester City, il brasiliano potrebbe infatti avere poco spazio e quindi decidere di lasciare il club, anche perché va in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023.

Per acquistare il suo cartellino servirebbe un'offerta di circa 40 milioni di euro.

Rimanendo sempre sui possibili rinforzi la Juventus starebbe valutando due acquisti a parametro zero: Ivan Perisic e Angel Di Maria.