Nicolò Zaniolo è stato costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia, a causa di una botta rimediata alla caviglia. Gli amanti della cronaca rosa si aspettavano un confronto con Mattia Zaccagni, ma per il momento non ci sarà alcun faccia a faccia tra i due sportivi.

Zaniolo fuori dalla Nazionale Azzurra

La Nazionale Azzurra si trova in ritiro per affrontare la sfida contro l'Argentina e le partite di Nations League. Su Instagram, lunedì 30 maggio il centrocampista della Roma ha spiegato di essere stato costretto ad abbandonare il raduno per una botta presa alla caviglia: "Ora è tempo di ricaricare le pile per iniziare al massimo la prossima stagione".

Gli appassionati del Gossip si aspettavano un confronto tra Zaccagni e Zaniolo. La convivenza tra i due sportivi, però, è durata meno di 24 ore. Al momento quindi non ci sarà alcun chiarimento tra i due calciatori azzurri.

L'accaduto

Perché si sono creati dei dissapori tra Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo? Durante i festeggiamenti per la vittoria di Conference League, i tifosi della Roma hanno intonato dei cori contro Chiara Nasti - ex di Zaniolo - e Zaccagni - attuale fidanzato della influencer e calciatore della Lazio. Il centrocampista giallorosso - autore del gol della vittoria - anziché glissare, ha cantato insieme ai tifosi, riso e scherzato al coro contro la sua ex fidanzata: "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo".

A distanza di una settimana dalla vittoria della Roma contro il Feyenoord, un utente ha chiesto all'ex di Zaniolo cosa pensasse dei cori dei tifosi giallorossi. Anziché glissare, Chiara Nasti ha espresso la sua opionione: "Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno". La influencer ha ironizzato sulla paternità del suo ex compagno.

Il presunto retroscena sul centrocampista della Roma

Nicolò Zaniolo ha abbandonato il ritiro azzurro per un infortunio. Tuttavia le malelingue non sembrano credere a questa versione dei fatti. Secondo quanto ipotizzato da alcuni amanti della cronaca rosa, il 22enne potrebbe essere stato allontanato dalla Nazionale a causa dei cori contro Zaccagni.

I calciatori della Lazio non avrebbero gradito lo sfottò del centrocampista della Roma. Inoltre, alcuni calciatori biancocelesti avrebbero storto il naso davanti alla convocazione di Zaniolo in azzurro. Lo stesso Roberto Mancini - ct della Nazionale Azzurra - in conferenza stampa ha parlato di una caduta di stile da parte del 22enne in forza alla Roma. Secondo il tecnico dell'Italia, Nicolò Zaniolo avrebbe mancato di rispetto a un compagno di squadra della Nazionale Azzurra.

Zaniolo ha lasciato il raduno per problemi fisici, come Kean. Dunque, tutto il resto è solo una ricostruzione degli amanti del gossip.