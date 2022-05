Quella appena conclusa potrebbe essere stata l'ultima stagione del serbo Filip Kostic con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore serbo, infatti, sarebbe ad un passo dalla Juventus. L'indiscrezione è partita da Sky Sport Germania, la quale ha rilanciato la voce che Kostic, in scadenza nel 2023 con il club tedesco, sarebbe vicinissimo alla Juventus. Per una cifra di 15 milioni di euro si potrebbe chiudere l'affare. Peraltro il giocatore è un compagno di nazionale serba di Dusan Vlahovic e ciò potrebbe favorire l'intesa in campo fra i due.

Chi è Filip Kostic

Filip Kostic è stato grande protagonista di questa edizione dell'Europa League vinta proprio dal suo club, l'Eintracht Francoforte, con tre gol e tre assist, che gli sono valsi il titolo di MVP di questa edizione, conclusasi vittoriosamente nella finale ai calci di rigore contro il Glasgow Rangers.

Il laterale offensivo è andato in doppia cifra con gli assist per tre campionati consecutivi, dal 2019 al 2021, rispettivamente ne ha realizzati 11,12 e 17. Si tratta di un mancino che abbina qualità a un fisico possente: è alto 184 cm e pesa 82kg. Oltre alla grande capacità di sfornare assist per gli attaccanti, la sua più grande qualità è la corsa.

Le possibili cifre dell'affare

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore l'Eintracht potrebbe cedere Kostic per 15 milioni.

Il serbo a Francoforte attualmente percepisce uno stipendio di 2,5 milioni all'anno, cifra che senza dubbio è in linea con i conti societari della Juventus.

Kostic, classe 1992 (compirà 30 anni a novembre) porterebbe con sé un grande bagaglio di esperienza, in una squadra di giovani e in ricostruzione, quale è la Juventus in questo momento.

Nel frattempo la Juve continua a corteggiare Di Maria

In attesa delle evoluzioni sull'affare Kostic, in attacco un'altra trattativa in dirittura d'arrivo pare essere quella per Angel Di Maria, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe vicino dire si alla Vecchia Signora, la priorità della Juventus è chiudere l'affare il prima possibile.

L'incontro decisivo con l'entourage dell'argentino potrebbe avvenire domani sera a Wembley, in occasione della partita Italia-Argentina.

Il nodo principale fino a questo momento pare essere legato alla durata del contratto: l'argentino gradirebbe un annuale, mentre il club preferirebbe un biennale per poter anche utilizzare i vantaggi previsti dal Decreto Crescita.