Sergio Oliveira, centrocampista classe '92, è recentemente tornato al Porto dopo sei mesi passati in prestito alla Roma, ma potrebbe vestire di nuovo la maglia giallorossa nella prossima stagione.

Nel frattempo, il giornalista sportivo Romeo Agresti, ha rivelato come la Juventus stia pressando Matthijs de Ligt per convincerlo a rinnovare il contratto.

Roma, il Porto avrebbe riaperto al prestito di Sergio Oliveira, anche Gattuso interessato al centrocampista

Il rapporto tra la Roma e Sergio Oliveira potrebbe non essere definitivamente concluso. Il portoghese, che era giunto lo scorso gennaio nella Capitale per allargare la rosa di José Mourinho, ha trascorso sei mesi in giallorosso, contribuendo alla vittoria in Conference League.

Nelle scorse settimane la società romana non aveva pagato il suo riscatto e di conseguenza, il giocatore era tornato nella squadra che tutt'oggi ne detiene il cartellino, il Porto. La compagine dei Dragoni, che necessitava di un'entrata per fare cassa, riteneva Sergio Oliveira il profilo ideale da vendere a qualche club, ma con la cessione da poco ufficializzata di Fabio Vieira all'Arsenal per 40 milioni di euro, tutto potrebbe cambiare. La formazione lusitana infatti, non avrebbe più la necessità impellente di incassare e quindi potrebbe aprire a un eventuale ritorno di Oliveira alla Roma con la formula del prestito. A differenza dello scorso gennaio però, l'operazione sarebbe condita da un obbligo di riscatto fissato dopo l'ottenimento di un determinato numero di presenze.

Sul calciatore portoghese ci sarebbe pure l'interesse del Valencia di Gennaro Gattuso.

Juventus, Agresti su de Ligt: 'I bianconeri starebbero spingendo per chiudere il rinnovo'

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato tramite il suo canale Youtube del mercato juventino.

In particolare ha affermato: "Bianconeri in forte pressing su Matthijs de Ligt, la Juve vuole ottenere il suo sì per il rinnovo.

L'obiettivo è blindarlo il prima possibile. C'è una clausola rescissoria. Dunque se arrivasse quella cifra, per la Juventus sarebbe impossibile trattenerlo. Ma vi posso confermare fermamente che la Juve stia premendo molto per ottenere il sì di de Ligt".

Zola sull'Inter: 'Lukaku con Dybala e Lautaro si può fare'

Nel frattempo l'ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato alla Gazzetta dello Sport e sul possibile tridente dell'Inter, composto da Lukaku con Dybala e Lautaro ha detto: "Sono tre grandi attaccanti.

Dybala trequartista e gli altri due a fare le punte: perché no? Garantiscono tanta qualità nel settore offensivo, poi bisognerà vedere come Simone Inzaghi sistemerà il resto della squadra. È fondamentale trovare l’equilibrio affinché in fase difensiva non vada in sofferenza. È una scommessa, insomma, ma è una bella scommessa".