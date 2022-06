In casa Milan, in questa sessione di mercato, il centrocampo è il reparto che potrebbe subire i maggiori cambiamenti: infatti, l'addio di Kessie ha aperto da tempo il casting per sostituirlo. L'obiettivo numero per la dirigenza rossonera resterebbe Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, che già dalla scorsa sessione di Calciomercato è nel mirino del Diavolo. I rossoneri avrebbero messo sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per convincere il club francese, il quale però ne chiede almeno 25-30 milioni di euro.

il Psg si inserisce nella corsa per Renato Sanches

Il pericolo maggiore arriva dalla forte concorrenza per il centrocampista: infatti, sarebbe forte l'interesse del Paris Saint Germain, che con il possibile addio di Paredes, potrebbe decidere di affondare il colpo per Sanches. Per adesso si tratterebbe solo di un sondaggio, ma in caso di una vera offerta, i rossoneri potrebbero decidere di non partecipare a un'asta al rialzo e virare su altri profili come Enzo Fernandes del River Plate.

Sempre in ottica mediana, in casa rossonera, occorre prestare attenzione alla situazione di Ismail Bennacer, richiesto dal Manchester United e City.

Milan, possibile offerta dello United per Leao

Intanto un altro obiettivo del Milan è quello di blindare Rafael Leao. Grazie alle grandi prestazioni con la maglia del Diavolo, l'esterno portoghese è entrato nel mirino dei top club europei, in particolare di Real Madrid, Manchester City e soprattutto United, che sarebbe pronto ad un'offerta importante per convincere il Milan.

I rossoneri ritengono incedibile Leao, che starebbe trattando anche il rinnovo contrattuale: tutto gira attorno a questo aspetto. Il Milan potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione solo in caso di mancato accordo con l'entourage del portoghese, che chiede un contratto da sette milioni di euro.

Il tesoretto per il mercato potrebbe così arrivare da altre cessioni come quelle di Ante Rebic e Alexis Salaemakers.

Il croato sarebbe nel mirino di diversi club di Bundesliga, mentre l'esterno belga secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere inserito nell'eventuale trattativa per arrivare a Zaniolo.

Inoltre il Diavolo potrebbe ricevere altri ricavi dalle cessioni di Ballò Tourè, Castillejo e Duarte, che servirebbero per reinvestire il denaro per acquisti in entrata, ma soprattutto per blindare Leao.