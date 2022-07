Non solo Paul Pogba. La Juventus vuole puntellare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri con altri acquisti che possano innalzare la qualità dell'organico a disposizione del tecnico bianconero.

Uno dei nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini sarebbe quello di Carlos Soler, centrocampista spagnolo e gioiello del Valencia. Il centrocampista della Roja potrebbe decidere di lasciare il Valencia, iniziare una nuova avventura europea ed affermarsi in un panorama importante come la Champions League. La Juventus sta osservando con grande attenzione la situazione, ma deve fare i conti con la richiesta del club spagnolo che chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire uno degli uomini di maggior talento della rosa di Gennaro Gattuso.

Oltre alle richieste del Valencia, i bianconeri devono far fronte anche all'interesse di altri top club europei come l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che dopo una stagione non troppo esaltante vuole ritornare ai vertici della Liga e disputare una grande Champions League.

Oltre ad una mezz'ala di qualità, la Vecchia Signora cerca un regista che potrebbe dare fluidità alla manovra. Sono vari i nomi sul taccuino del direttore sportivo: tra questi ci sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain che viene valutato attorno ai 30-35 milioni di euro e Lucas Torreira dell'Arsenal che potrebbe lasciare i Gunners. Il mediano uruguaiano viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.

Juve, idea Badiashile per la difesa

Snodo cruciale per il mercato della Juventus è la possibile cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco per una cifra vicina ai 70-80 milioni di euro.

In caso di addio del centrale olandese, la Vecchia Signora sarebbe chiamata a puntellare la retroguardia a disposizione di Max Allegri, che ha già salutato il totem Giorgio Chiellini sbarcato in Mls.

Oltre Pau Torres che resta un obiettivo importante nonostante le richieste importanti del Villareal, un altro profilo che la Juventus starebbe seguendo è quello di Benoit Badiashile, centrale francese in forza al Monaco che nell'amichevole contro l'Inter ha dimostrato di poter tenere a bada centravanti di grande spessore come Romelu Lukaku.

Il club monegasco è una bottega cara e chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso difensore.

Le piste estere non sono le uniche soluzioni in casa Juventus che guarda con grande attenzione anche al campionato italiano. Sfumato Bremer che è ormai ad un passo dall'Inter, i bianconeri potrebbero virare su Nikola Milenkovic della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Sul centrale serbo ci sarebbe l'interesse del Napoli che starebbe sondando diversi profili per rafforzare la retroguardia dopo l'addio di Kalidou Koulibaly.