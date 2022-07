La Juventus è tra le grandi protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato. Dopo l'arrivo di due pezzi da novanta come Paul Pogba e Angel Di Maria, i bianconeri stanno lavorando sul fronte mercato per accontentare Massimiliano Allegri e rendere l'organico competitivo su tutti i fronti.

Il mercato in entrata potrebbe esser finanziato dalla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Il centrale olandese avrebbe espresso la volontà di giocare nel club tedesco ed avrebbe già trovato l'accordo con i bavaresi. Con la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, il Bayern potrebbe affondare definitivamente il colpo sull'ex capitano dell'Ajax, che la Vecchia Signora valuta almeno 70-80 milioni di euro, vista la clausola rescissoria di 120 presente nel contratto.

Juve, interesse per Pau Torres

In attesa di capire il futuro di de Ligt, la Juve si sta muovendo per l'eventuale sostituto. Sfumati Koulibaly, passato al Chelsea, e Bremer pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Inter, i bianconeri starebbero virando forte su Pau Torres del Villareal, affrontato durante l'ultima stagione europea. Il club spagnolo è una bottega molto cara che riesce a vendere nel modo migliore i suoi pezzi pregiati. Per il centrale spagnolo, chiede infatti una cifra attorno ai 50 milioni di euro.

Come alternative, la Vecchia Signora tiene gli occhi aperti su Nikola Milenkovic della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Sullo sfondo anche un'idea low-cost ma anche di grande esperienza come quella di Francesco Acerbi, sempre più lontano dalla Lazio.

Juve, pressing su Morata

Oltre all'acquisto di un nuovo difensore centrale per sostituire de Ligt, i bianconeri vogliono rinforzare anche il reparto offensivo con una figura che possa essere un'alternativa a Dusan Vlahovic ma anche una sua spalla in determinate partite.

Il nome che resta in cima alla lista di Massimiliano Allegri è quello di Alvaro Morata che, nonostante il ritorno all'Atletico Madrid, non figura tra gli incedibili del Cholo Simeone che punta forte su altri attaccanti come Cunha e Joao Felix.

Per questo, lo spagnolo potrebbe lasciare di nuovo Madrid. La Juve tiene viva i contatti e spera in un rinnovo contrattuale dell'ex Chelsea per provare a chiedere un nuovo prestito con un diritto di riscatto a cifre inferiore rispetto a quelle richieste precedentemente dai Colchoneros.

In caso di mancato accordo, i bianconeri potrebbero virare su altri profili come Edin Dzeko che vorrebbe restare all'Inter e soprattutto Marko Arnautovic, attaccante austriaco che, fino a questo momento, risulta incedibile per il Bologna.