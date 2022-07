Il Milan sul fronte mercato sta cercando un difensore per completare il pacchetto di centrali.

Sfumato Botman che si è accasato al Newcastle, la dirigenza sta sondando diversi profili. Tra i nomi sulla lista di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Abdou Diallo, centrale del Paris Saint Germain che potrebbe lasciare Parigi in questa sessione di mercato. Il calciatore vorrebbe giocare con maggiore continuità, ma con l'eventuale arrivo di Milan Skriniar e con le conferme di Marquinhos e Kimpembè, lo spazio sarebbe ridotto.

Il Milan starebbe quindi monitorando la situazione e vorrebbe il calciatore in prestito, mentre il club parigino vorrebbe monetizzare la possibile cessione del centrale classe '96 che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Inoltre, i rossoneri devono battere la concorrenza del Napoli di Aurelio De Laurentiis che, sta sondando diversi profili per puntellare la retroguardia.

Un altro nome da prendere in considerazione per il Milan è quello di Japeth Tanganga, centrale del Tottenham che però è fuori dalle rotazioni di Antonio Conte e potrebbe lasciare gli Spurs in questa sessione di mercato, anche in questo caso il giocatore piacerebbe al Newcastle.

Sullo sfondo resta anche la candidatura di Francesco Acerbi, fuori dal progetto Lazio. Il centrale italiano potrebbe rappresentare una buona opportunità low-cost e di grande esperienza. Per lui si tratterebbe peraltro di un ritorno in rossonero.

Milan, si lavora per Wijnaldum

Oltre la difesa, il Milan vuole puntellare anche la mediana a disposizione di Pioli.

Viste le ormai remote possibilità di arrivare a Renato Sanches, che vorrebbe vestire la maglia del Paris Saint Germain, i rossoneri starebbero osservando diversi profili e si guarda proprio in casa Psg. Infatti, si starebbe monitorando il profilo di Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese che non è riuscito ad ambientarsi a Parigi e potrebbe lasciare la Francia per ritornare a essere protagonista in Europa, come fatto con la maglia del Liverpool.

Lo snodo cruciale per una possibile trattativa è rappresentato dall'alto ingaggio che l'olandese percepisce al Psg. Il club parigino dovrebbe infatti pagare una parte dell'ingaggio del giocatore pur di cederlo.

Un altro nome che i rossoneri tengono in considerazione è quello di Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il centrocampista brasiliano viene valutato attorno ai 25-30 milioni di euro.