La Juventus, in queste settimane, deve fronteggiare varie offerte di Matthijs De Ligt.

In particolare il club che ha mostrato il maggior interesse è il Bayern Monaco, che aveva anche inviato a Torino il proprio direttore sportivo Salihamidzic per provare a chiudere la trattativa. Ma la Juventus avrebbe rispedito al mittente l'offerta del Bayern Monaco poiché insufficiente.

Adesso il club tedesco avrebbe preso tempo e la Juventus starebbe cercando di convincere De Ligt a prolungare il suo contratto fino al 2025. La proposta del club bianconero sarebbe piuttosto allettante.

Infatti, la Juve offrirebbe a De Ligt lo stesso ingaggio proposto dal Bayern Monaco, ossia 12 milioni.

La Juventus prova a tenere De Ligt

In queste settimane, la linea della Juventus per Matthijs De Ligt è stata molto chiara: o arrivano 100 milioni o non se ne fa nulla.

Al massimo, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione 90 milioni più bonus per raggiungere i 100 milioni. Adesso resta da capire se il Bayern Monaco avrà la forza e la voglia di soddisfare le richieste della Juventus. In Germania alcune testate giornalistiche sono sicure che l'affare si farà anche perché la cessione di Lewandowski potrebbe aiutare il club bavarese ad avere gli introiti necessari per alzare la posta.

Al momento, la forbice tra la Juventus e il Bayern Monaco è molto alta.

L'offerta è di 60 milioni, la richiesta è di 100, perciò "ballano" 40 milioni.

Nel frattempo, la Juventus sarebbe pronta a proporre allo stesso De Ligt il medesimo ingaggio che gli offrirebbero i tedeschi: anche in bianconero potrebbe guadagnare 12 milioni fino al 2025. Adesso toccherà al difensore decidere il da farsi, in attesa di un possibile rilancio del Bayern Monaco.

La Juventus cerca comunque dei rinforzi

La Juventus, in attesa di capire quale sarà il futuro di Matthijs De Ligt, si vuole cautelare cercando eventuali sostituti. I bianconeri, se dovessero sostituire l'olandese, cercherebbero un centrale mancino e i nomi al vaglio sarebbero quelli di Pau Torres del Villarreal e Gabriel dell'Arsenal.

Intanto Bremer sarebbe a un passo dall'Inter. Il club nerazzurro avrebbe accelerato la trattativa con il Torino per il brasiliano, anche per evitare un inserimento della Juventus. Infatti, se i bianconeri cedessero De Ligt avrebbero poi delle risorse economiche molto importanti per potersi inserire nell'affare tra i granata e l'Inter.