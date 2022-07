In questi primi giorni di Calciomercato, il Milan sta sondando varie piste per rafforzare il centrocampo. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Georgino Wijnaldum, olandese in forza al Paris Saint Germain. L'ex numero otto del Liverpool non è riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale in questa sua prima stagione a Parigi e per questo potrebbe decidere di lasciare la Francia per rimettersi in gioco in un'altra realtà europea.

Il punto sul centrocampo del Milan

Il Milan starebbe quindi monitorando la situazione di Wijnaldum e potrebbe chiedere il calciatore in prestito: lo snodo più importante è legato all'ingaggio da nove milioni percepito dall'olandese.

In caso di possibile trattativa, sarà fondamentale l'aiuto del club parigino nel pagare l'alto ingaggio del centrocampista.

Oltre alla pista Wijnaldum, i rossoneri monitorano anche altri profili come Enzo Fernandez del River Plate, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. Sul centrocampista dei Millonarios, ci sarebbe il forte interesse anche del Benfica e del Wolverhampton.

Milan: interesse della Fiorentina per Kjaer, che difficilmente sarà lasciato partire

Dopo un brutto infortunio che ha condizionato la sua intera stagione, Simon Kjaer è pronto a ritornare in campo.

Il centrale danese è uno dei perni della difesa rossonera, ma le offerte nei suoi confronti non mancano. Infatti, la Fiorentina vorrebbe accaparrarsi le sia prestazioni, vista la possibile partenza di Nikola Milenkovic.

Pare comunque difficile che il Diavolo possa privarsi del suo totem difensivo, fondamentale nelle rotazioni di Stefano Pioli per dare respiro al tandem Kalulu-Tomori, che ha concluso la stagione.

Sul piano dei rinforzi resta da prendere in considerazione la candidatura di Francesco Acerbi, che potrebbe fare il percorso inverso rispetto ad Alessio Romagnoli, il quale sarebbe vicino a vestire la maglia della Lazio.

Con l'eventuale arrivo di Romagnoli e la possibile trattativa per Casale del Verona, il club biancoceleste potrebbe decidere di lasciar partire Acerbi, nel mirino anche dell'Inter di Simone Inzaghi.

Sul fronte della difesa, l'unico centrale che dovrebbe partire dai rossoneri in queste settimane è Matteo Gabbia che vorrebbe giocare con maggiore continuità. Sul centrale rossonero, ci sarebbe l'interesse della Sampdoria di Giampaolo.