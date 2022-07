La Juventus, nelle ultime settimane, starebbe lavorando per arrivare a Nicolò Zaniolo. I bianconeri vorrebbero prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Ma la Roma non abbasserebbe le sue richieste. Infatti, i giallorossi vorrebbero una cifra superiore ai 50 milioni. Stando a quanto afferma Paolo Paganini, la Juventus starebbe pensando di lasciar stare Zaniolo per passare ad altri obiettivi: "La Juventus sta valutando l’ipotesi di abbandonare la pista Zaniolo, perché la Roma sta alzando la posta". Dunque, secondo l'esperto di mercato la dirigenza bianconera starebbe per cambiare i suoi piani proprio perché la Roma chiederebbe una cifra troppo elevata per Nicolò Zaniolo.

Per Paganini, la Juventus starebbe ripensando a Gianluca Scamacca: "Il nesso è che la Juventus sta cercando un’alternativa a Vlahovic e Scamacca lo è".

La Juventus pensa al mercato

Dopo gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria il mercato della Juventus sarebbe in una fase di standby. Infatti, resta ancora da capire quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt. Una sua partenza potrebbe garantire alla Juventus un incasso di circa 100 milioni. Questo permetterebbe alla dirigenza juventina di avere possibilità di spesa maggiori. Il Bayern Monaco, però, non ha alzato la sua offerta alla Juventus per de Ligt e per ora la trattativa sarebbe in standby. Anche perché la distanza tra domanda e offerta sarebbe troppo elevata.

I bianconeri vogliono 100 milioni mentre il Bayern ne offrirebbe 60. Questa situazione di fatto bloccherebbe anche la questione Zaniolo. Infatti, per il momento, la Juventus per Zaniolo vorrebbe inserire una contropartita tecnica. La Roma, invece, non apre a questa possibilità anche se i giallorossi sarebbero disposti ad accettare un prestito con obbligo di riscatto.

Ma bianconeri si starebbero guardano intorno e non è da escludere un cambio di strategia.

Intanto la squadra lavora al JTC

Mentre la dirigenza della Juventus lavora sul mercato, la squadra si allena al JTC. Il programma di questi giorni prevede sempre doppie sedute. La Juventus si allenerà sia al mattino che al pomeriggio fino alla partenza per gli Stati Uniti.

I giocatori passeranno dunque le loro giornate al JHotel proprio per svolgere al meglio la preparazione. I calciatori raggiungono la Continassa al mattino ed escono solo dopo cena. Il 20 luglio, invece, sarà prevista la partenza per gli Stati Uniti. In America per la Juventus ci saranno le prime amichevoli. I bianconeri saranno in campo il 22 luglio per la partita contro il Deportivo Guadalajara, il 26 luglio, invece, ci sarà match contro il Barcellona, mentre il 31 ci sarà la gara contro il Real Madrid. Dopodiché la Juventus tornerà in Italia per proseguire la preparazione.