La Juventus deve fare i conti con un nuovo stop per Vasilije Adzic. Il giovane talento montenegrino si è infortunato l’8 novembre, proprio alla vigilia del derby della Mole contro il Torino e ha dovuto saltare la sfida contro i granata.

Intanto il comunicato ufficiale della Juventus ha chiarito la natura dell’infortunio: una lesione di basso-medio grado all’adduttore lungo.

Nuovo stop per Adzic

Lesioni di questo tipo richiedono tempi di recupero prudenti, con uno stop che potrebbe prolungarsi. Lo staff medico valuterà nuovamente la situazione tra circa quindici giorni, ma è probabile che Adzic salti le prossime due sfide importanti contro il Milan e l’Aston Villa.

Questi incontri, di alta importanza per le ambizioni nazionali e internazionali della squadra bianconera, rischiano di vedere assente un giocatore che, seppur impiegato meno frequentemente, rappresenta una risorsa preziosa per Thiago Motta.

In effetti, nelle ultime settimane Adzic non ha trovato molto spazio e per questo è stata presa la decisione di farlo giocare con la formazione della Next Gen per garantirgli più minuti di gioco e permettergli di mantenere ritmo e fiducia. Questo per Adzic è il terzo infortunio stagionale. Il primo è arrivato ad agosto, poi ne ha avuto uno a fine settembre e adesso è arrivato questo nuovo stop.

Si aspettano i recuperi di Nico Gonzalez e Douglas Luiz

Un altro giocatore chiave della rosa bianconera che la Juventus spera di recuperare a breve è Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano aveva fatto il suo ritorno in campo contro il Lille, ma ha poi dovuto rinunciare al derby della Mole a causa di una condizione fisica non ancora perfetta. La pausa per le nazionali arriva quindi al momento giusto per lui: Douglas Luiz sfrutterà queste settimane per completare il recupero e prepararsi per la sfida contro il Milan del 23 novembre.

Il suo contributo sarà fondamentale per Thiago Motta, soprattutto contro un avversario di grande caratura come i rossoneri.

Anche Nico Gonzalez è un elemento che lo staff tecnico bianconero attende con ansia. L’attaccante argentino è fermo dal 2 ottobre e i tempi del suo rientro si sono rivelati più lunghi del previsto. Gonzalez potrebbe essere un’arma importante nel periodo cruciale della stagione: la speranza di Motta è che possa rientrare in tempo per il big match contro il Milan o almeno per la successiva sfida europea contro l’Aston Villa.