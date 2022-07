La Juventus ha definito la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Una partenza che potrebbe garantire circa 85 milioni di euro alla società bianconera. Soldi che potrebbero essere utilizzati soprattutto nell'acquisto di due difensori centrali. D'altronde oltre a de Ligt ha lasciato la Juventus anche Giorgio Chiellini, che ha rescisso il contratto in scadenza a giugno 2023 e si è trasferito nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Si valutano diversi nomi, come sostituto di de Ligt potrebbe arrivare a Bremer, che fino a qualche giorno fa era vicino all'Inter ma attualmente la società bianconera sarebbe ritornata in una posizione vantaggiosa per il suo acquisto.

Serve anche un difensore di piede sinistro. Si è parlato di un interesse per Pau Torres del Villareal, per Benoit Badiashile del Monaco ma secondo le ultime notizie di mercato il preferito sarebbe Gabriel dell'Arsenal. Non è un caso che la società inglese stia lavorando all'acquisto di un difensore centrale. Il brasiliano ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro la Juventus potrebbe utilizzare anche delle contropartite tecniche gradite alla società bianconera. Su tutti Arthur Melo, che era stato vicino al trasferimento all'Arsenal durante il mercato di gennaio. La Juventus però potrebbe acquistarlo anche con solo soldi considerando che più di 80 milioni di euro arriveranno dalla cessione di de Ligt.

Gabriel potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Gabriel. Il brasiliano sarebbe il preferito come centrale di sinistra. Il classe 1997 ha disputato una stagione importante nell'Arsenal, dando affidabilità in marcatura ma anche impostazione di gioco.

La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, la Juventus potrebbe decidere di pagarlo in soldi ma si valuta anche il possibile inserimento di una contropartita tecnica gradita all'Arsenal. Fra i giocatori che piacciono agli inglesi ci sarebbe Arthur Melo, potrebbe essere offerto in prestito anche perché la Juventus vorrebbe una rivalutazione del suo cartellino dopo essere stato acquistato nell'estate 2020 nello scambio di mercato che ha portato Pjanic al Barcellona.

La sua valutazione di mercato era di circa 73 milioni di euro ma attualmente il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro dopo le due stagioni deludenti alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il rinforzo a centrocampo oltre a quelli per il settore avanzato. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, oltre a Niccolò Zaniolo della Roma ed Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Per lo spagnolo sarebbe un ritorno, con la società bianconera che spera di poterlo acquistare in prestito con riscatto in diverse stagioni.