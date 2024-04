Uno dei giocatori che potrebbe tornare in orbita Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Achraf Hakimi, che ha lasciato i nerazzurri nell'estate 2021 a causa dei problemi economici che attanagliavano il club meneghino in quella estate. L'esterno marocchino è rimasto un rimpianto per tutti nell'ambiente nerazzurro visto che è rimasto a Milano solamente un anno prima della cessione al Paris Saint Germain per quasi 70 milioni di euro. A distanza di tre anni ora il giocatore sembra pronto a chiedere la cessione e proprio per questo Ausilio e Marotta vorrebbero fare un tentativo per non lasciare nulla di intentato.

Il Napoli è alla ricerca di almeno un centrale di livello per la prossima stagione visto che la partenza di Kim ha lasciato un buco non coperto nel reparto arretrato con l'arrivo del solo Natan che non è bastato visto che il brasiliano era una scommessa. Ora il club di Aurelio De Laurentiis cercherà di andare una certezza e per questo avrebbe sondato il terreno per Alessandro Buongiorno del Torino.

Sogno Hakimi per l'Inter

L'Inter potrebbe intervenire nella prossima sessione estiva di Calciomercato per andare a rinforzare anche la fascia destra. Ovviamente una necessità figlia dell'eventuale cessione di Denzel Dumfries, che sarà ceduto appunto qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025.

In rosa c'è già Tajon Buchanan, ma la società nerazzurra potrebbe fare un tentativo per andare su una certezza quale sarebbe ovviamente Achraf Hakimi, che all'Inter ha giocato un solo anno, nel 2020-2021, lasciando però un ricordo bellissimo sia per il rendimento avuto sia per lo scudetto vinto. In estate è stato poi ceduto per quasi 70 milioni al Paris Saint Germain ma ora a distanza di tre anni potrebbe anche chiedere la cessione e tornerebbe di corsa a Milano visto che non ha mai nascosto il proprio legame con i nerazzurri.

L'affare non è semplice ma il Psg è fortemente interessato a Marcus Thuram e proprio per questo i parigini sarebbero pronti ad offrire uno scambio al club nerazzurro. Non è da escludere che l'affare possa andare in porto, anche se l'Inter per aprire all'affare potrebbe anche chiedere un conguaglio economico tra i 15 e i 20 milioni di euro.

L'Inter con Hakimi

Una Inter con Hakimi e senza Thuram non è semplice da immaginare ma ieri vi abbiamo parlato dell'interesse per Joshua Zirkzee che andrebbe proprio in questo senso. L'attaccante olandese è valutato 60 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero abbassare notevolmente l'esborso economico inserendo nell'affare Valentìn Carboni e rinunciare alla recompra di Fabbian. Ovviamente si tratta solo di una ipotesi qualora tutto si incastrasse alla perfezione e in base a ciò ipotizziamo l'Inter 2024-2025.

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Hakimi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Zirkzee.

Napoli su Buongiorno

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Alessandro Buongiorno per rinforzare il reparto arretrato.

Il capitano del Torino potrebbe colmare la lacuna lasciata dalla cessione di Kim dello scorso anno. Trattativa non semplice perché il difensore piace molto anche a Inter e Milan, ma gli azzurri hanno maggiore forza economica contando su un attivo di bilancio di 80 milioni e la possibile cessione di Victor Osimhen. Il Toro lo valuta sui 40 milioni di euro ma il Napoli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Natan e un conguaglio tra i 30 e i 35 milioni di euro, più eventuali bonus per battere appunto la concorrenza.

Questo il possibile Napoli con Buongiorno: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Thuram (del Nizza piace molto); Politano, David (piace per il dopo Osimhen), Kvaratskhelia.