Anche per il Milan il ritiro estivo è l’occasione per studiare le migliori strategie e i moduli più efficaci da utilizzare nella nuova stagione che prenderà il via tra meno di un mese. In particolare mister Pioli starebbe pensando di schierare un "tridente pesante" con Leao a sinistra, Giroud al centro e Origi a destra.

La dirigenza rossonera, nel frattempo, studia le necessità di Pioli e potrebbe regalargli un altro attaccante, dando la possibilità al mister di variare il reparto offensivo ad ogni partita: si sta trattando, infatti, il classe ’97 Marcus Thuram.

Giganti rossoneri all’attacco

Nella testa di Pioli si iniziano a sviluppare le idee per la formazione migliore da schierare nella nuova stagione, con tanti esperimenti che si stanno effettuando nel ritiro estivo in corso. Uno di questi, come riportato dalle ultime notizie, sarebbe quello che vede schierati contemporaneamente Giroud, Leao e il neo acquisto Origi. Il portoghese classe ’99 manterrebbe il suo ruolo nella fascia sinistra dell’attacco, pronto con folate e scatti a scardinare le difese avversarie, continuando a fornire assist per la punta centrale. In questo ruolo, con ogni probabilità, il titolare sarà Olivier Giroud, che nella passata stagione ha realizzato reti importantissime, con la doppietta nel derby contro l’Inter che ha rappresentato uno degli snodi cruciali per la vittoria dello scudetto.

Il neo acquisto Divock Origi, in questo eventuale tridente pesante, verrebbe schierato nella fascia destra dell’attacco, quella meno che ha reso meno nella passata stagione: con il belga di origini keniane Pioli spera di fare un salto di qualità importante.

Potrebbe arrivare un altro attaccante

La dirigenza rossonera starebbe comunque valutando l’acquisto di un altro attaccante da mettere a disposizione di Pioli, così da poter permettere al mister di scegliere l’attacco più in forma partita per partita e ruotando il più possibile tutti i giocatori nella varie competizioni che vedranno coinvolto il Diavolo.

Con il Mondiale in mezzo al campionato, infatti, molti giocatori si ritroveranno a corto di fiato, soprattutto nella seconda parte di stagione e, per questo, la dirigenza rossonera vuole avere più di una riserva per ogni zona del campo.

Nelle ultime ore alcune indiscrezioni parlano dell’interesse di Maldini e Massara per l’attaccante del Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram: l’attaccante francese classe ’97 potrebbe essere l’acquisto giusto per Pioli, in quanto nella sua carriera ha ricoperto tutti e tre i ruoli offensivi.