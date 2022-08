Inizia a completarsi la rosa del Crotone in vista dell'esordio stagionale. In attesa di conoscere quali e soprattutto quante saranno le formazioni ai nastri di partenza del girone C di terza serie, gli squali starebbero per perfezionare la cessione del centrocampista Ahmad Benali al Brescia. In attacco gli squali continuerebbero a seguire la pista Andrea Magrassi dalla Virtus Entella, calciatore seguito in cadetteria anche dal Cittadella.

Crotone e Cittadella su Magrassi

L'obiettivo principale del Crotone nelle ultime giornate di trattative sarà l'acquisto di un attaccante, una punta di categoria capace di guidare l'attacco rossoblù.

Il nome caldo rimarrebbe quello di Andrea Magrassi, attaccante della Virtus Entella, calciatore seguito anche dal Cittadella in Serie B e che nei giorni scorsi era stato accostato anche al neopromosso Sudtirol. Sembrebbe invece ormai svanita l'ipotesi di acquisto dell'attaccante King Udoh dell'Olbia, indirizzato verso la cessione a titolo definitivo al Pescara.

Benali verso il Brescia

Dopo aver declinato l'offerta della Ternana e nelle ultime ore del Palermo, il centrocampista Ahmad Benali avrebbe dato il suo assenso al ritorno dopo sette anni al Brescia. Il centrocampista libico sarebbe in procinto di concludere la sua esperienza al Crotone dopo essere rientrato nelle scorse settimane per fine prestito dal Pisa.

Una situazione che potrebbe trovare un epilogo positivo nelle prossime ore con il centrocampista che ripartirà nuovamente dalla cadetteria.

Crotone, le altre operazioni

Sul fronte delle cessioni a rimanere con le valigie pronte sarebbero due difensori, Manuel Nicoletti e Vasile Mogos. Il primo sarebbe vicino al ritorno al Monopoli, squadra che avrebbe superato la concorrenza del Cosenza.

Per il calciatore romeno si starebbe invece cercando una collocazione, possibile avere in Serie B, per una cessione a titolo definitivo. Tra le possibili operazioni in entrata il Crotone starebbe seguendo da vicino il centrocampista Marco Perrotta del Bari. Il calciatore, dopo il prestito del precedente torneo al Palermo, sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

Squadra alle prese con gli allenamenti

Continua la preparazione degli squali. I ragazzi di mister Lerda nella giornata di giovedì 26 agosto sono stati impegnati in una doppia seduta: riscaldamento, possessi, 6 vs 4, 10 vs 7 e piazzati al mattino. Dopo il consueto pranzo e il riposo, i rossoblù torneranno in campo nel pomeriggio del 26 agosto per la seconda sessione della giornata. Nella giornata di domenica 28 agosto gli squali potrebbero tornare in campo, in amichevole. Sta stabilire il luogo e l'avversario di turno.