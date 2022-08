La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Un nuovo colpo i bianconeri lo hanno messo a segno in attacco prendendo Arkadiusz Milik, che questo 26 agosto è arrivato a Torino.

Adesso la società è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli con il Paris Saint-Germain per Leandro Paredes. A tal proposito il giornalista Luca Momblano, in una diretta Juventibus, ha fatto sapere che la dirigenza bianconera avrebbe fatto un sondaggio per Renan Lodi: "La Juve ha chiesto ufficialmente Renan Lodi all'Atletico Madrid.

Giocatore che è stato accostato al Nottingham Forest e al Nizza evidentemente le condizioni potevano e possono essere tali per provare un intervento vostro che c'è questa rottura in seno all'Atletico. Ma l'Atletico ha risposto alla Juve la stessa cosa che avrebbe risposto a Nottingham e Nizza: prestito senza obbligo no. Possiamo concedere il giocatore a una cifra interessante ma il giocatore in prestito no, piuttosto non esce. Questa è una posizione molto chiara, in stile Atletico".

Sondaggio per Renan Lodi

La Juventus, in questi ultimi giorni, di mercato sta cercando di mettere a segno gli ultimi colpi in entrata e probabilmente ci sarà anche qualche uscita. I bianconeri nel reparto offensivo hanno chiuso per Milik e dunque ha sistemato di fatto la batteria di attaccanti.

Adesso la dirigenza sta cercando di chiudere anche per Leandro Paredes.

Luca Momblano ha parlato anche la possibilità da parte dei bianconeri di prendere un difensore e in particolare i bianconeri si sarebbero fatti avanti per Renan Lodi: "La Juve questo sondaggio lo ha fatto. Le condizioni dell'Atletico sono chiare: il giocatore è sul mercato, ma il prestito deve essere direzionato, con una cifra anche abbordabile dal punto di vista dell'Atletico, che lo scorso anno lo valutava 40 milioni.

Quindi diciamo che adesso segnalo un sondaggio a vuoto della Juve, vediamo poi quali possono essere le reali intenzioni".

Intanto la Juventus scopre le avversarie di Champions

Mentre la dirigenza della Juventus è al lavoro sul mercato la squadra ha scoperto i nomi della sue avversarie di Champions League. Oggi 25 luglio sono andati in scena i sorteggi della competizione europea.

La Juventus se la dovrà vedere con il Paris Saint-Germain, il Benfica e il Maccabi Haifa.

La Champions League inizierà la settimana del 5/6 settembre. Ma la Juventus ancora non sa con chi giocherà la prima partita europea, visto che ancora non è stato stilato il calendario del girone: a breve l'Uefa comunicherà le varie date.