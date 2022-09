Il Milan inizia a muoversi per il mercato invernale. La dirigenza rossonera sta sondando diversi profili giovani per continuare sulla linea verde ma allo stesso tempo puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da risultare competitivi in Italia ma anche in Europa.

Milan, interesse per Kiwior a gennaio

Il Diavolo sta osservando diversi profili per completare il centrocampo, ancora orfano di Frank Kessie. Secondo le ultime notizie di mercato, la dirigenza rossonera avrebbe riallacciato i contatti con lo Spezia per Jakub Kiwior, calciatore polacco che si sta mettendo in luce con la formazione guidata da Luca Gotti.

Anche in estate, il Milan aveva provato ad intavolare una trattativa con il club spezzino per poi virare su altri obiettivi vista anche la concorrenza del West Ham.

La situazione potrebbe però cambiare a gennaio visto gli ottimi rapporti tra le due società come dimostrano le varie operazioni come Daniel Maldini. I rossoneri potrebbero così chiedere il prestito del jolly classe 2000 per poi riscattarlo nella prossima sessione estiva per una cifra complessiva di circa 15 milioni di euro. Sarebbe un'ottima operazione anche dal punto di vista tattico visto la duttilità del ragazzo capace di giocare centrocampista, ma anche difensore centrale.

Oltre Kiwior, il Milan terrebbe sotto osservazione la candidatura di Enzo Fernandez, talentuoso centrocampista del Benfica che viene valutato 30 milioni di euro.

Sull'ex River Plate, ci sarebbe l'interesse del Real Madrid che potrebbe virare sul calciatore in estate vista la possibile partenza di Tony Kroos.

Milan, possibile interesse per Hojlund a giugno

In attesa dei colpi del mercato invernale, il Milan guarda anche al futuro ed in particolare alla prossima campagna estiva. I rossoneri vorrebbero effettuare un altro colpo importante per completare il reparto offensivo a disposizione di Pioli.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Hojlund, talento classe 2003 che si sta ritagliando uno spazio importante nell'Atalanta di Gasperini con la quale ha già siglato la sua prima rete in Serie A. I rossoneri seguono con grande attenzione il profilo dell'attaccante danese, anche se resta un'operazione molto complicata visti i 17 milioni di euro che la Dea ha speso per prelevarlo dallo Sturm Graz.

Oltre Hojlund, i rossoneri seguirebbero anche con grande interesse Beto dell'Udinese. L'attaccante portoghese viene valutato attorno ai 30 milioni di euro. Costosa è anche l'operazione Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo, la cui valutazione si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro.