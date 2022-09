Antonio Conte potrebbe essere un obiettivo della Juventus per il prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il periodo difficile che sta vivendo Massimiliano Allegri, in caso di esonero l'ex Inter potrebbe essere il nome più gettonato. L'ex centrocampista sarebbe una richiesta primaria di Pavel Nedved che lo avrebbe voluto da tempo e che, secondo il Daily Mail, starebbe muovendosi sotto traccia per averlo a giugno. Conte ha il contratto in scadenza con il Tottenham proprio nel 2023.

I primi nomi per rifondare la difesa

Se Antonio Conte dovesse ritornare alla Continassa, potrebbero essere richiesti dei calciatori mirati per ritornare al collaudatissimo 3-5-2.

In difesa piacerebbero Alessandro Bastoni ed Evan N'Dicka. Il calciatore dell'Inter sarebbe un pupillo del tecnico salentino con il quale ha vissuto l'esperienza alla Pinetina ed avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe favorire i contatti tra le parti. Il giocatore del Francoforte, invece, sarebbe un investimento meno costoso e piacerebbe perché in grado di agire in vari ruoli difensivi. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Juve: da Bastoni a Kantè per un nuovo progetto

Dei rinforzi potrebbero arrivare anche per il centrocampo. Piacerebbe l'esperto Ilkay Gundogan, del Manchester City, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbe essere ingaggiato addirittura a parametro zero, anche se percepisce uno stipendio molto elevato.

Il sogno per la mediana potrebbe essere N'Golo Kantè del Chelsea, vero pupillo di Conte, che avrebbe una stima di circa 30 milioni di euro. Il contratto con i Blues è in scadenza nel 2023 anche per l'ex Leicester. Come quinto di centrocampo, piacerebbe Adama Traorè del Wolverhampton. Anche lui terminerà il rapporto con il club inglese nel prossimo anno ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Piacerebbe per la tecnica e per lo strapotere fisico. Il calciatore classe 1996 potrebbe essere collocato sulla corsia destra ed essere alternato a Juan Cuadrado.

La possibile formazione, qualora dovesse arrivare nuovamente a Torino Antonio Conte, potrebbe dunque essere rappresentata dai seguenti undici: Szczesny, Bremer, Bastoni, N'Dicka, Adama Traorè/Cuadrado, Pogba, Gundogan, Kantè, Kostic, Milik, Vlahovic.

L'attaccante serbo, dopo un ottimo inizio, non sta vivendo un buon momento sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il Bayern Monaco sarebbe da tempo sulle sue tracce e potrebbe intensificare i contatti a fine stagione per assicurarsi l'erede di Robert Lewandowski, ora al Barcellona.