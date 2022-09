L'Inter inizia a guardarsi intorno per completare la rosa nel mercato invernale, ma potrebbe operare anche sul mercato in uscita.

Snodo cruciale del mercato invernale dell'Inter è rappresentato dalla possibile partenza di Robin Gosens, che in questa prima parte di mercato non ha convinto Simone Inzaghi. Per questo, l'esterno tedesco potrebbe esser inserito in qualche possibile scambio. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza nerazzurra potrebbe ritornare alla carica per Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio e pupillo di Simone Inzaghi durante la sua esperienza sulla panchina biancoceleste.

I nerazzurri potrebbero approfittare del rapporto non esaltante tra il "Mago" e Sarri per cercare di convincere il patron Lotito a cedere lo spagnolo già nel mercato invernale. Il presidente biancoceleste chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Per abbassare le pretese economiche della Lazio, il club nerazzurro potrebbe così mettere sul piatto il cartellino di Gosens come parziale contropartita tecnica. L'esterno tedesco sarebbe corteggiato anche dalla Juventus per il dopo Alex Sandro.

In caso di partenza di Gosens, l'Inter dovrebbe ritornare sul mercato per regalare a Inzaghi un nuovo esterno. Sono tanti i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta: da Alex Grimaldo del Benfica fino ad arrivare a Ramy Bensebaini, che potrebbe lasciare il Borussia Moencheglabach già a gennaio.

Inter, questione rinnovi: da De Vrij a Darmian

Non solo acquisti. L'Inter sta iniziando a lavorare anche ai rinnovi contrattuali di quei calciatori che potrebbero lasciare Milano al termine della stagione.

Tra questi c'è Stefan De Vrij che dovrebbe terminare la sua esperienza con la maglia nerazzurra. I tanti errori potrebbero costare caro al difensore olandese e la società che potrebbe decidere di non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023.

L'ex Lazio sarebbe inoltre seguito da diversi top club europei come la Juventus, ma soprattutto il Manchester United di Erik Ten Haag che già a gennaio potrebbe fare un tentativo.

Anche Matteo Darmian ha il contratto in scadenza nel 2023 e, in caso di mancato accordo tra le parti, potrebbe finire nel mirino di diverse squadre italiane come Fiorentina e Roma.

Infine, Milan Skriniar - stando alle ultime notizie di mercato - avrebbe chiesto un ingaggio da top player per continuare la propria esperienza in nerazzurro e quindi per prolungare il proprio contratto in scadenza a giugno.