Il Milan prossimamente si metterà al lavoro per rinnovare il contratto in scadenza di Olivier Giroud. L'attaccante francese sta vivendo una seconda giovinezza a Milano ed è diventato un perno fondamentale per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Complici le ottime prestazioni con il Diavolo, l'interesse di alcuni club europei non manca: in particolare ci sarebbe quello del Marsiglia di Igor Tudor, che si sta ritagliando un ruolo importante in Ligue 1 e punta a consolidarsi come seconda forza alle spalle del Paris Saint Germain.

Il Marsiglia pensa a Giroud a parametro zero

L'Olympique Marsiglia vorrebbe rafforzarsi in estate e mettere a segno dei colpi importanti. I francesi starebbero pensando proprio al ritorno in patria di Giroud, che aveva vestito la maglia del Monptellier prima del trasferimento all'Arsenal.

L'OM vorrebbe approfittare del contratto in scadenza nel 2023 per accaparrarsi le prestazioni del bomber francese a parametro zero. Il Diavolo non ha alcuna intenzione di far partire Giroud e nei prossimi mesi inizierà le contrattazioni per il rinnovo contrattuale con l'obiettivo di blindarlo.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni l'altro francese della rosa rossonera Theo Hernandez sarebbe finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I Blancos potrebbero provarci in estate dopo la cessione di Mendy.

Milan, sfida all'Atletico per Kiwior, idea Fresneda per la fascia

Oltre a blindare i top player presenti in organico, il Milan prepara anche i prossimi colpi di mercato in entrata. In particolare, il club rossonero vorrebbe rinforzare la retroguardia regalando a Pioli un nuovo jolly che possa ricoprire più posizioni del campo.

L'obiettivo numero resta Jakub Kiwior, centrale polacco che è ormai diventato uno dei perni dello Spezia. Il classe 2000 intriga molti club europei: infatti, oltre al Milan ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone che sarebbe molto interessato alle prestazioni del 22enne. Difficile che lo Spezia possa privarsi di un elemento così importante già a gennaio, con il Mondiale che potrebbe far lievitare la sua valutazione, già alta e vicina attorno ai 30 milioni di euro.

Oltre al possibile arrivo di un centrale di difesa, il Milan valuta la possibilità di acquistare un nuovo esterno mancino che possa prendere il posto di Ballò Tourè ed essere la riserva di Theo Hernandez. Tra i nomi spunta quello di Ivan Fresneda, terzino spagnolo in forza al Valladolid.