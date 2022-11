La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato invernale. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Max Allegri già a gennaio, così da poter ritornare in corsa per lo Scudetto e recitare un ruolo da protagonista in Europa League.

Juve, possibile interesse per Kim

La difesa è il reparto che offre le maggior incognite. Infatti oltre alle situazioni di Cuadrado ed Alex Sandro, il club bianconero sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore che potrebbe sostituire Bonucci nella prossima stagione ed essere il nuovo partner di Bremer.

Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini e tra questi ci sarebbe anche quello di Kim Min-Jae, centrale coreano del Napoli che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione, diventando subito il perno della retroguardia di Spalletti e un idolo della tifoseria partenopea. Le prestazioni del centrale azzurro non sono passate inosservate: infatti, oltre al Manchester United anche la Juventus potrebbe fare un tentativo nelle prossime finestre di mercato.

Una trattativa che però appare molto complicata visto il grande momento degli azzurri e soprattutto la volontà del patron Aurelio De Laurentiis che non ha alcuna intenzione di cedere il suo baluardo difensivo, anzi sarebbe pronto a discutere anche il rinnovo contrattuale.

Se Kim resta una pista complessa, la Juventus potrebbe fiondarsi su altri profili come Ndicka [VIDEO] dell'Eintracht, nel mirino anche di Inter e Arsenal.

Juve, idea Ndour per il centrocampo in estate

Oltre agli eventuali colpi di mercato, la Juventus pensa al futuro e soprattutto valuta alcuni giovani del panorama internazionale che potrebbero diventare dei prospetti importanti.

In particolare, si valuta il centrocampo con i bianconeri che starebbero valutando il profilo di Cher Ndour, centrocampista e gioiello del Benfica che si sta ritagliando uno spazio importante nella seconda squadra. Il classe 2004 ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club come la Juventus che potrebbe decidere di provarci in estate.

La Vecchia Signora potrebbe far leva sul ragazzo che come idolo ha Paul Pogba. La possibilità di giocare con il centrocampista francese potrebbe far breccia nel cuore di Ndour.

Una possibile scelta che rimarca la volontà della Juventus di puntare sui giovani, come testimoniamo anche altre possibili trattative: da Guglielmo Vicario per la porta, passando per Scalvini e Okoli per la difesa fino ad arrivare ad alcuni talenti del reparto offensivo come Kudus dell'Ajax, seguito anche dal Milan. A ciò si unisce la grande crescita di Miretti, Fagioli e Rovella che potrebbero essere i protagonisti della Juventus del futuro.