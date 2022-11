L'Inter valuta dei colpi importanti per il mercato invernale. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter provare a giocarsi ancora lo Scudetto e continuare il percorso in Champions League.

Inter, Correa potrebbe partire: le possibili alternative per sostituirlo

Attenzione a ciò che potrebbe accadere il reparto offensivo. Infatti, la posizione di Joaquin Correa resta in bilico. Complici delle prestazioni non esaltanti e molti infortuni, il Tucu non è riuscito ad inserirsi e guadagnarsi uno spazio importante.

Per questo, l'Inter starebbe valutando la cessione già a gennaio con Newcastle e Siviglia che sarebbero interessate.

Per questo, il club nerazzurro già sta pensando ai sostituti e sono diversi i nomi sul taccuino. L'obiettivo numero uno dell'Inter resta Marcus Thuram che dopo il Mondiale con la Francia, può lasciare il Borussia Mönchengladbach per alzare l'asticella e giocare in un top club. Secondo le ultime notizie di mercato, l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni di euro per convincere il club tedesco a cedere il francese già a gennaio. La trattativa non è facile soprattutto a causa della concorrenza del Bayern Monaco, che complice l'infortunio di Manè potrebbe decidere di piazzare un colpo importante per rinforzare l'attacco.

Oltre Thuram, i nerazzurri guardano anche in casa Barcellona con il nome di Depay che resterebbe un'opzione. Dopo il lungo corteggiamento estivo della Juventus, l'olandese potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio, con l'Inter che potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito e valutare il riscatto in estate.

Inter, contatti per il rinnovo di Calhanoglu

Oltre ad eventuali colpi, l'Inter lavora sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Dopo Skriniar, sarà il turno di Hakan Calhanoglu che ormai è diventato un tassello imprescindibile dello scacchiere tattico nerazzurro. La sua grande qualità e intelligenza tattica ha permesso a Inzaghi di piazzarlo davanti alla difesa e riuscire a sopperire all'assenza di Brozovic.

Nonostante l'interesse di alcuni club di Premier League come l'Aston Villa di Unai Emery, il club nerazzurro lavora al rinnovo del centrocampista turco e stando alle ultime voci di mercato, potrebbe esserci un incontro nei primi giorni del 2023 per iniziare le contrattazioni per rinnovare.

Se per Calhanoglu l'Inter sembra avere le idee chiare, resta un rebus la posizione di Stefan De Vrij, in scadenza di contratto nel 2023 e che potrebbe lasciare Milano al termine del campionato.