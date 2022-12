Questo mercoledì 14 dicembre alle ore 20 allo stadio Al Bayt di Al Khor si gioca la seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra la Francia e il Marocco. Le due nazionali si scontreranno per la prima volta in gare ufficiali dopo cinque amichevoli e stavolta lo fanno per accedere alla finalissima del campionato del mondo contro l'Argentina. Dirige la sfida l'arbitro Cesar Ramos.

La Francia di Kylian Mbappé campione in carica sogna di bissare quanto fatto nel 2018 e confermarsi, di fronte avrà il Marocco di Achraf Hakimi, grande sorpresa di questi Mondiali che ha sconfitto in serie la Spagna agli Ottavi di Finale e il Portogallo ai Quarti di Finale ed è la prima nazionale africana ad arrivare per la prima volta in semifinale nella competizione iridata.

Nella conferenza stampa della vigilia il ct dei transalpini Didier Deschamps ha fatto i complimenti agli avversari di questa sera sottolineando la fase difensiva del Marocco: "Difendono molto bene, finora gli avversari non hanno aggirato il loro blocco, difendono di squadra, ma anche in attacco hanno giocatori di qualità".

Il ct del Marocco Walid Regragui, invece, non si accontenta della semifinale e spiega: "Ai miei ragazzi ho detto che siamo venuti per cambiare la mentalità del nostro continente, non siamo arrivati a questo punto per caso, ma non possiamo neanche accontentarci".

Le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upemecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Ct Deschamps

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct Regragui

La programmazione televisiva

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, in streaming su Rai Play e (novità di questi Mondiali) anche in 4K non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalitù ibrida con HBB Tv, ricevibile da Smart Tv connesse ad internet (con almeno HBB Tv versione 2.0.1 attivo).

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dopo il fischio finale di Francia-Marocco su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata de Il Circolo dei Mondiali, condotto dalla direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni e Jury Chechi: "Il Circolo dei Mondiali", spin-off de "Il Circolo degli Anelli" che nel 2021 era andato in onda durante le Olimpiadi.

A seguire andrà in onda con Daniele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Bobo Vieri "Bobo Tv: Speciale Qatar".