L'assemblea degli azionisti della Juventus del 27 dicembre è stata molto importante dal punto di vista societario con il saluto dell'ex presidente della società bianconera dimissionario Andrea Agnelli. Il dirigente ha confermato di aver agito sempre nella maniera corretta. È intervenuto anche Luciano Moggi, che in qualità di azionista della società bianconera ha voluto ringraziare Agnelli per i nove scudetti vinti dalla società bianconera parlando anche di Calciopoli. Ha regalato una chiavetta Usb ad Agnelli con contenuti riguardanti la sentenza che stabilì la retrocessione della Juventus nel 2006.

Moggi ha ribadito che la Juventus non ha rubato e che le vittorie sono arrivate sul campo, anzi ha parlato di società bianconera non agevolata sia in Perugia-Juventus del 2000 (con scudetto andato alla Lazio) e quello del 2001 vinto dalla Roma con la legge extracomunitari cambiata durante la stagione che agevolò la società romana. Alle parole di Moggi ha voluto rispondere Maurizio Pistocchi, che ha utilizzato il suo account Twitter per criticare l'ex direttore generale della Juventus. Il giornalista sportivo ha sottolineato che se fosse uomo Moggi si sarebbe scusato con gli sportivi onesti, assumendosi le responsabilità accertate da sentenze definitive. Evidente il riferimento alla sentenza Calciopoli, con la retrocessione in Serie B della società bianconera, la non assegnazione dello scudetto 2004-2005 e la revoca di quello 2005-2006 andato all'Inter terza in classifica.

Il giornalista Pistocchi ha risposto alle dichiarazioni di Moggi all'assemblea degli azionisti della Juventus

''Se Moggi fosse un uomo si assumerebbe le sue responsabilità, che sono state ampiamente accertate da sentenze definitive, e chiederebbe scusa agli sportivi onesti''. Questo il post su Twitter di Maurizio Pistocchi sul suo account Twitter.

Parole importanti quelle del giornalista sportivo in risposta alle dichiarazioni dell'ex direttore generale della Juventus all'assemblea degli azionisti della società bianconera del 27 dicembre. Come è noto l'ex dirigente ha sottolineato che la squadra bianconera vinse gli scudetti meritando.

Moggi ha parlato anche del caso plusvalenze riaperto dalla Procura Figc

Fra l'altro Moggi ha consegnato una chiavetta usb con argomenti riguardanti proprio la sentenza Calciopoli. Dichiarazioni quelle di Moggi che hanno visto pareri contrastanti fra gli utenti. C'è chi sostiene l'ex direttore generale, chi invece la pensa come Pistocchi in riferimento ad una sentenza stabilita dalla Giustizia Sportiva. Moggi fra l'altro ha dichiarato che se la Procura Figc ha riaperto il caso plusvalenze per la presenza di nuovi elementi, per lo stesso motivo si dovrebbe riaprire anche la sentenza Calciopoli, che potrebbero essere presenti nella chiavetta usb consegnata ad Agnelli.