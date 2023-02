La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione davvero impegnativa per quanto riguarda il calcio giocato e per le note vicende giudiziarie. Fra campionato, Coppa Italia ed Europa League c'è l'esigenza di ritrovare continuità nei risultati oltre che di avere i giocatori in forma ideale. In tal senso si attende il recupero di giocatori molto importanti come Vlahovic e Chiesa, rientrati nei titolari dal match contro la Lazio. Sull'argomento ha voluto parlare Toni Damascelli su Il Giornale. Il giornalista sportivo non ha utilizzato parole dolci nei confronti della proprietà bianconera, parlando di confusione dal punto di vista societario e di problemi evidenti per quanto riguarda il calcio giocato, in particolar modo in campionato.

Il giornalista ha voluto dire la sua anche sugli ex Fiorentina Vlahovic e Chiesa, sottolineando come John Elkann se avesse coraggio potrebbe anche decidere di non onorare gli impegni con la società toscana nel pagare i cartellini dei due giocatori per un totale di 120 milioni di euro.

Il giornalista Damascelli ha parlato della situazione della Juventus

'I due reduci da Commisso (Chiesa e Vlahovic, ndr) alla ricerca del calcio perduto, anzi se Elkann avesse un secondo di coraggio potrebbe non onorare i centoventi milioni da versare alla Fiorentina'. Queste le dichiarazioni di Toni Damascelli in un suo articolo su Il Giornale in riferimento ai 120 milioni di euro che la società bianconera deve pagare ai toscani per i cartellini di Vlahovic e Chiesa.

Proseguendo le sue dichiarazioni Damascelli ha aggiunto: 'Agnelli è un uomo solo al comando, guida una comitiva di figurine sbiadite. I campioni del mondo sono turisti strapagati e indisponenti'. Evidente il riferimento a Paredes e Di Maria, soprattutto al centrocampista che non sta incidendo come ci si aspettava. Il giornalista ha aggiunto: 'Continua la recita della Juventus nel teatro dell’assurdo.

La confusione regna sovrana'. Parole pesanti quelle di Damascelli in riferimento ad una situazione davvero difficile per la società bianconera soprattutto dal punto di vista giudiziario, con il caso plusvalenze ed in attesa per l'altro filone d'indagine, quello riguardante la manovra stipendi per il quale il procuratore Figc Chiné ha chiesto la proroga di 40 giorni.

Di conseguenza l'iter procedurale potrebbe iniziare a maggio.

Gli acquisti di Chiesa e Vlahovic da parte della Juventus

La Juventus ha acquistato Federico Chiesa in prestito di due anni oneroso, pari a 10 milioni, nell'ottobre del 2020 con riscatto di 40 milioni di euro, più eventuali altri 10 di bonus, alla Fiorentina. Per quanto riguarda Vlahovic che ora sarebbe in orbita Barcellona invece è stato acquistato a gennaio 2022 dalla società toscana per 70 milioni +10 di bonus alla Fiorentina, oltre gli 11,6 milioni del contributo di solidarietà previsto dalla Fifa e di oneri accessori. Una somma totale di 150 milioni di euro, parte dei quali sono già stati pagati, ovvero 30 milioni di euro. Per questo Damascelli fa riferimento ai 120 milioni di euro che la Juventus deve pagare alla società toscana per il cartellino dei due giocatori.