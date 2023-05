Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato alla trasmissione Twitch la Bobo TV relativamente alla Juventus e al suo tecnico Massimiliano Allegri criticandone l'operato.

Sul tecnico di Livorno hanno detto la loro opinione anche Alessandro Birindelli a Radio BiancoNera e Massimo Brambati a TMW Radio.

Juventus, Adani su Allegri: "È un tecnico involuto che non si è evoluto e ha portato ai bianconeri solo disgrazie"

L'ex calciatore Daniele Adani è tornato a parlare alla Bobo Tv riguardo alla Juventus e di quanto fatto dal tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

L'opinionista ha lanciato una frecciatina piuttosto diretta al tecnico labronico: "Allegri è involuto e ha portato solo disgrazie, sportivamente parlando. Non può fare questo tipo di comunicazione che è deleterio per un popolo che vanta 12 milioni di appassionati. E per chi ha un cervello e penso, è stata una continua mancanza di rispetto".

Adani, continuando a parlare della Juventus ha poi detto: "Allegri nel 2018/2019 è già stato esonerato: è stato un anno a casa pagato dalla Juve e un anno dove non si è aggiornato. La Juve deve vincere i trofei".

Birindelli difende Allegri: "Ha sicuramente aiutato la squadra nella confusione che c'è stata anche in società"

Di tutt'altro parere rispetto a quello espresso da Daniele Adani è stato quello dell'ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli.

Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Radio BiancoNera, ha voluto difendere l'operato di Massimiliano Allegri in questa stagione: "Penso che quest'anno ci sia stata una confusione anche nel rispetto dei ruoli. Io ancora non ho capito chi è tecnico, ds, dg o altro. Allegri sicuramente ha dato una mano per non far mancare niente alla squadra.

Ha fatto il dirigente e lo psicologo e la parte di campo è stata forse trascurata. Se si perde energie in altro, poi qualcosa manca nella squadra. Ma lo ha fatto per il grande amore per la società".

Brambati: "La Juve deve mettere mano al portafoglio e cambiare diverse cose tra cui l'allenatore"

Infine, anche Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del suo allenatore dicendo: "Cosa deve fare la Juventus?

Oggi devi mettere mano al portafogli e cambiare, anche il tecnico".

Brambati ha poi continuato il discorso sul futuro della Juventus asserendo: "Elkann ha le idee chiare? Si è attorniato di gente giusta? Per me è da tempo che mette persone sbagliate nei posti sbagliati. Paratici ha vinto nove scudetti, poi sono arrivati Cherubini e Arrivabene. Calvo ha fatto fino a ieri marketing. Come fa a dire che prende Giuntoli? Poi questo con chi si interfaccia?".